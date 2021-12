Diese Top-Aktie trotzt der Tech-Korrektur mit einem Plus von 5 %: Ver-3-fachungs-Potenzial in 2022?!

Axon Enterprise ist eine Top-Aktie, die zuletzt der Tech-Korrektur getrotzt hat. An einem schwächeren Dienstag schafften die Anteilsscheine eine Performance von ca. 3,5 %, was gegen den breiten Markt gewesen ist. Eine Seltenheit in diesen volatilen Tagen. Aber auch der Vorgeschmack für mehr?

Ja, möglicherweise. Riskieren wir heute einen Blick darauf, warum Axon Enterprise für das Jahr 2021 eine regelrechte Top-Aktie sein könnte. Und womöglich auch, warum ein starkes Aktienkurspotenzial vorhanden sein könnte. Wenn nicht in den kommenden zwölf Monaten, dann mittel- bis langfristig. Top-Aktie Axon Enterprise: Positive Notiz, trifft es das im Kern? Top-Aktie Axon Enterprise: Positive Notiz, trifft es das im Kern? Axon Enterprise hat jedenfalls kurzfristig davon profitiert, dass sich ein Analyst positiv zu der Top-Aktie geäußert hat. Konkret handelt es sich dabei um JMP Securities, die die aktuelle Stärke und das Potenzial ihrer Ansicht nach hervorhoben. So spricht der besagte Analyst davon, dass Axon Enterprise seine Wettbewerbsposition weiter ausbauen könne. Die bisher starke Verankerung im Bereich der öffentlichen Sicherheitsbehörden führe dazu, dass die Nachfrage nach Produkten aus dem Hause konsequent steige. Zudem sei das Ökosystem mit Bodycams und Cloud-Lösungen sowie weiteren Mehrwertservices und anderen Produkten großartig. Das könne ebenfalls zu Anschlusskäufen oder einem Aufrüsten führen. Die fundamentale Bewertung der vermeintlichen Top-Aktie sei außerdem ansprechend. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 8 für das Jahr 2023 sei die Bewertung eher preiswert. Wobei wir fairerweise jetzt für das dritte Quartal des Jahres 2021 vielleicht eher von einer Marktkapitalisierung von 9,5 Mrd. US-Dollar sowie einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,2 sprechen sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Bewertung durch weiteres, zweistelliges Wachstum doch konsequent verbilligt. Nicht falsch … aber das Potenzial liegt für mich woanders Nicht falsch … aber das Potenzial liegt für mich woanders Die Kurznotiz aus dem Hause JMP Securities ist gewiss nicht falsch. Das Ökosystem und die Marktdurchdringung von Axon Enterprise sind attraktive Faktoren. Allerdings würde ich meine Investitionsthese jetzt mit Blick auf eine Marktkapitalisierung von 9,5 Mrd. US-Dollar sowie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10 und ein Umsatzwachstum von zuletzt 39 % eher auf etwas anderes stützen. Vor allem nicht mehr primär auf Taser und Bodycams. Diese zwei Gerätschaften sind für mich die Basis, die durch einen konsequenten Ausbau von Drohnen, Auto-Kameras und anderen Dinge konsequent erweitert wird. Das ist quasi die Basis-Investitionsthese. Aber das Salz in der Suppe sind die Cloud-Lösungen und die digitale Komponente von Axon Enterprise. Alleine im Cloud-Segment winkt eine Marke von derzeit über 74 %. Das ist ein wichtiges Mittel mitsamt wiederkehrenden Umsätzen, um den Schritt in die Profitabilität bei dieser Top-Aktie zu meistern. Axon Enterprise besitzt außerdem einen gigantischen Gesamtmarkt, der inzwischen 52 Mrd. US-Dollar groß sein soll. Ein großer Markt, ein sich womöglich beschleunigendes Wachstum bei einer zunehmenden internationalen Komponente und Gewinnwachstum: Das sind meine Katalysatoren. Wobei sich operativ mehr um die Cloud drehen sollte. Mit diesen Faktoren im Rücken bin ich zumindest überzeugt: Mittelfristig können Unternehmen und Aktie noch bedeutend mehr erreichen. Der Artikel Diese Top-Aktie trotzt der Tech-Korrektur mit einem Plus von 5 %: Ver-3-fachungs-Potenzial in 2022?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird. Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten. Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung: seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen! Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise. Motley Fool Deutschland 2021 Foto: Getty Images