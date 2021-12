Diese US-Aktie aus dem Dow Jones gefällt mir

The Travelers Companies Inc. ist eine weltweit tätige Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich auf die Sparten Sach- und Haftpflicht sowie Unfallversicherungen für Unternehmen jeder Größe. Daneben bietet die Firma auch Eigentums- und Unfallversicherungen für Privatpersonen an. Auf internationaler Ebene handelt The Travelers Companies mit Bürgschaften und Haftpflichtprodukten, vor allem in englischsprachigen Gebieten wie Großbritannien, Kanada und Irland.

Das Jahr 2021 war für die Aktie das Jahr der Seitwärtskorrektur, s. graues Rechteck. Seit März pendelt der Aktienkurs in dem Preisband zwischen 145 und 166 USD. Die Range hat sich unterhalb einer seit 2018 bestehenden deckelnden Widerstandslinie ausgebildet. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 163 USD an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 179 und 200 USD. S. Prognoseskizze anbei.

Wieso folgen mir 53.087 aktive Anlegerinnen und Anleger auf Guidants ?

Findet es selbst heraus! Meldet euch kostenlos an: https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Travelers Companies Inc.,TheTravelers Companies Inc.,The2

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)