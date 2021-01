Diese US Aktie startet seit heute mittelfristig durch

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 23,170 $ (NASDAQ)

Bed Bath & Beyond! Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren. Das Unternehmen verkauft Küchen- und Haushaltsartikel sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer. Der Filialist ist fast ausschließlich in Einkaufszentren oder in sogenannten Strip-Mall-Gewerbegebieten anzutreffen und hat kaum alleinstehende Filialen in Innenstädten. Das Unternehmen tritt neben Bed Bath & Beyond auch unter den Namen Christmas Tree Shops, Harmon, Harmon Face Values, That!, buybuy Baby, World Market oder Cost Plus auf.

Die Aktie versucht seit ein paar Tagen regelkonform aus einem mittelfristigen bullischen Keil nach oben auszubrechen. Volumenpattern gefällt mir. Reminder aus der gestrigen kostenfrei lesbaren Vorstellung in meinem Guidantsstream: "Steigt der Aktienkurs von Bed Bath & Beyond! überzeugend über 21,80 USD an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 26,50 und 32,00 USD". Heute steigt die Aktie mit voller Wucht dynamisch über die genannte prozyklische Buy Triggermarke an und macht damit den Weg frei in Richtung der beiden genannten charttechnischen Zielprojektionen.

