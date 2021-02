Diese Wachstumsaktie ist im Moment ein grandioses Schnäppchen

Der Apple-Zulieferer Cirrus Logic (WKN: 877381) konnte dank des Verkaufserfolgs des iPhone 12 stark ins Jahr 2021 starten. Daher ist es nicht verwunderlich war, dass das Unternehmen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021, das am 26. Dezember 2020 endete, ein beeindruckendes Wachstum verzeichnete.

Der Chip-Hersteller meldete einen Quartalsumsatz von fast 486 Millionen USD. Das ist ein Sprung von fast 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Quartalsgewinn sprang von 1,13 USD pro Aktie im Vorjahr auf 1,91 USD pro Aktie. Analysten erwarteten, dass Cirrus 1,86 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 460,9 Millionen USD verdienen würde. Das Unternehmen übertraf dank der hohen Nachfrage nach dem iPhonie 12 die Erwartungen.

Daher können Investoren nun Aktien von Cirrus Logic kaufen, die immer noch eine relativ attraktive Bewertung und viel Potenzial für weitere Kurssteigerungen hat.

Cirrus Logic ist eine der besten Möglichkeiten, um auf den Erfolg des iPhone 12 zu wetten. Das Unternehmen erzielt 87 % seiner Einnahmen durch die Lieferung von Chips an Apple. Eine Analyse des iPhone 12 und des iPhone 12 Pro durch iFixit zeigte vier Audio-Chips von Cirrus. Daher lässt sich leicht nachvollziehen, warum der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal die Prognosen übertroffen hat.

Apple arbeitet nun daran, die iPhone-Produktion deutlich zu erhöhen. Die Nachfrage nach dem Gerät macht dies notwendig. Laut Daniel Ives von Wedbush Securities wird erwartet, dass das Unternehmen in diesem Jahr insgesamt 250 Millionen iPhones ausliefern wird. Das würde einen Sprung von mehr als 21 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Apple hat im vergangenen Jahr laut IDC schätzungsweise 206,1 Millionen iPhones ausgeliefert.

Darüber hinaus könnte der iPhone-Hersteller 2021 das beliebteste 5G-Smartphone herstellen. Cirrus’ massive Abhängigkeit von Apple wird also wahrscheinlich weiterhin nicht verkehrt sein.

Cirrus erwartet in diesem Quartal einen Umsatz von 300 Millionen USD. Das wäre ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Das mag auf den ersten Blick bescheiden klingen, aber Investoren sollten bedenken, dass Cirrus in der Vergangenheit seine Prognosen immer eher weit unten angesetzt hat. Das Unternehmen könnte auch in Zukunft die Erwartungen übertreffen, da sich die Lage bei seinem größten Kunden bessert.

Allerdings hat Cirrus Logic neben Apple weitere Wachstumstreiben, die dem Unternehmen helfen könnten, einen höheren Gang einzulegen.

Cirrus Logic will weitere Kunden jenseits von Apple gewinnen. Der Chiphersteller gab in seinem jüngsten Aktionärsbrief einige Einblicke in die Fortschritte:

Während des Quartals haben sich die Designs für Audiokomponenten, die in hochpreisigen und Mittelklasse-Android-Smartphones ausgeliefert werden, beschleunigt. Wir erwarten, dass neue Geräte, die unsere Produkte nutzen, in der ersten Hälfte des Kalenderjahres eingeführt werden.

Cirrus sagte auch, dass die Zusammenarbeit mit Android-OEMs (Original Equipment Manufacturers) sowie eine starke Pipeline von Designs helfen sollten, das Geschäft mit Android-Smartphone-Herstellern im kommenden Jahr zu steigern. Darüber hinaus will man das Angebot über Audio-Chips hinaus auf andere Anwendungen erweitern. Denkbar sind Kamera-Controller, haptische Treiber und Sensorik-Lösungen.

Somit scheint Cirrus gut aufgestellt zu sein, um sein Wachstum in den kommenden Quartalen zu beschleunigen - und angesichts des jüngsten Kursrückgangs wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier zu investieren.

Via YCharts

Dank des jüngsten Kursrückgangs von Cirrus wird die Aktie jetzt zum 25-Fachen der vergangenen Gewinne gehandelt. Dies ist niedriger als das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 31,7 im Jahr 2020. Das erwartete KGV von 17 deutet auf ein stärkeres Ergebnis hin. Das überrascht nicht, da die Analysten ein stetiges Wachstum der Unternehmensgewinne in den nächsten zwei Geschäftsjahren erwarten.

Via YCharts

Wichtig ist, dass die Umsätze und Gewinne von Cirrus Logic nach einer mittelmäßigen Performance gestiegen sind. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Darum ist die Cirrus-Logic-Aktie eine ideale Wette für Investoren, die einen vernünftig bewerteten Wachstumswert wollen.

The post Diese Wachstumsaktie ist im Moment ein grandioses Schnäppchen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt Aktien von Cirrus Logic. Harsh Chauhan besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 13.2.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images