Diese Wachstumsaktie könnte dich zum Millionär machen

Wie viele andere Branchen durchlaufen auch Wohnimmobilien einen digitalen Wandel. Neben der Möglichkeit, Häuser online zu besichtigen, wünschen sich die Verbraucher Tools wie virtuelle 3D-Touren, digitale Grundrisse und Videobesichtigungen mit Maklern. Und die jüngeren Generationen erwarten sogar noch mehr.

Laut einer aktuellen Studie der Zillow Group würde mehr als ein Drittel der Generation Z und der Millennials ein Haus gerne online kaufen. Insgesamt bieten diese Trends eine Chance für einen Umbruch, und Zillow ist der Vorreiter.

Schauen wir doch mal, inwieweit diese Aktie einen zum Millionär machen könnte.

Im Jahr 2006 startete Zillow die erste Version seiner Website. Dieser werbefinanzierte Marktplatz brachte Transparenz in die Immobilienbranche und ermöglichte es den Verbrauchern, Angebote zu durchsuchen und Schätzungen des Immobilienwerts in Echtzeit einzusehen. Seitdem hat Zillow sein digitales Angebot weiter ausgebaut.

Heute verbindet das Unternehmen Mieter mit Vermietern, Hauskäufer und -verkäufer mit Maklern und bietet Zugang zu Hypotheken-, Titel- und Treuhanddiensten. Dieser End-to-End-Ansatz rationalisiert Transaktionen und beseitigt die Komplexität, die durch dritte Kreditgeber und Dienstleister entsteht.

Zillow kauft Häuser auch direkt über sein Unternehmen Zillow Offers, das Verkäufern die Sicherheit eines Barangebots und die Bequemlichkeit bietet, ihre Häuser nicht auflisten zu müssen. Kurz gesagt, Zillow vereinfacht den Markt für Wohnimmobilien, einen der größten Märkte in den USA. Das Management schätzt die Marktchancen des Unternehmens auf über 300 Mrd. US-Dollar.

Zillow ist zum Synonym für Immobilien geworden. Im vergangenen Jahr besuchten 9,6 Milliarden Menschen die Websites und mobilen Anwendungen des Unternehmens, was Zillow laut Comscore zur meistbesuchten Marke der Branche macht. Noch wichtiger ist, dass Zillow Kunden zu niedrigeren Kosten als seine Konkurrenten akquirieren kann, weil das Unternehmen mehr Besucher auf seine Angebote aufmerksam macht.

Ebenso ist das grundlegende Internet-, Medien- und Technologiegeschäft (IMT), das Werbeeinnahmen von Immobilienmaklern, Vermietern und Hausbauern umfasst, profitabel. Tatsächlich erwirtschaftete Zillow im Jahr 2020 mehr Bruttogewinn als jedes andere Tech-Unternehmen im Immobilienbereich. Dieser zusätzliche Cashflow bedeutet, dass Zillow mehr Geld ausgeben kann als seine Konkurrenten.

Insgesamt haben sich diese Vorteile in soliden Finanzergebnissen niedergeschlagen.

Kennzahl Q1 2018 Q1 2021 CAGR Umsatz 1,0 Mrd. US-Dollar 1,8 Mrd. US-Dollar 19 % Freier Cashflow 139,8 Mio. US-Dollar 276,9 Mio. US-Dollar 26 %

Quelle: YCharts

Die finanzielle Leistung von Zillow wird durch die jüngste Umstrukturierung des Unternehmens noch beeindruckender. Mit der Einführung von Zillow Offers im April 2018 begann das Unternehmen, Häuser direkt zu kaufen und zu verkaufen. Natürlich sind Häuser nicht billig, und dieses Geschäft erfordert beträchtliche Vorabinvestitionen, die den Bruttogewinn angreifen.

Das Management macht jedoch Fortschritte auf der Lernkurve. Zillow verkaufte im Jahr 2020 5.337 Häuser, 24 % mehr als im Vorjahr. Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2021 eine Bruttomarge von 9 % in seinem Wohnungsgeschäft meldete, gegenüber 5 % im ersten Quartal 2020. Anleger sollten darauf achten, dass Zillow diesen Schwung beibehält.

Seit Q1 2001 ist der Durchschnittspreis für verkaufte Häuser in den USA von 169.800 US-Dollar auf 374.900 US-Dollar gestiegen. Anders ausgedrückt: Die Hauspreise steigen jährlich um etwa 4 %. Hinzu kommt, dass die Millennials die größte Generation des Landes darstellen, und Zillow geht davon aus, dass die Zahl der Haushalte in den USA bis 2025 um 5 % steigen wird, wenn sie in das Alter kommen, in dem sie ein Haus kaufen.

Mit anderen Worten: Der Wohnimmobilienmarkt dürfte in den kommenden Jahren steigende Preise und eine erhöhte Nachfrage verzeichnen. Das bedeutet, dass die Marktchancen von Zillow nur noch größer werden dürften.

Noch wichtiger ist, dass ich glaube, dass die Zukunft der Immobilienbranche digitaler ist, und das Geschäftsmodell von Zillow passt zu diesem Trend. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar stellt jedoch nur einen Bruchteil des adressierbaren Marktes dar. Deshalb denke ich, dass die Aktie ihren Wert in den nächsten zehn Jahren verzehnfachen könnte.

