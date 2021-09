Diese Wachstumsaktie könnte in 10 Jahren 10-mal größer sein

Die Speisekarte ist ganz und gar amerikanisch und mit lokalen Aromen gespickt.

Shake Shack begann als New Yorker Hotdog-Stand im Madison Square Park. Es war die Idee von Danny Meyer, der vor allem als Gastronom und CEO der Union Square Hospitality Group bekannt ist. Das Restaurant wurde drei Jahre später, im Jahr 2004, gegründet.

Er hat es geschafft, eine altmodische Speisekarte aufzumöbeln und das Konzept in New York City zu einer international anerkannten Marke zu machen. Aber es fängt gerade erst an. In diesem Zusammenhang gibt es einen Weg, wie es in zehn Jahren 10-mal größer sein könnte. Und so geht’s.

Einfach und gut ist die Zauberformel

Shake Shack tritt in die Fußstapfen eines anderen Fast-Casual-Champions - Chipotle Mexican Grill - indem es seine Speisekarte einfach und natürlich hält. Burger, Hot Dogs und Pommes frites sind die Grundpfeiler. Dazu kommen Hähnchen- und Pilzburger für diejenigen, die rotes Fleisch meiden, und man könnte meinen, es sei wie bei jedem anderen Fast-Food-Burgerladen. Aber es ist so viel mehr.

Erstens gibt es exklusive Produkte wie das Shackmeister-Bier der Brooklyn Brewery, das zu den Burgern passt. Das Unternehmen hat sich auf seine Wurzeln in der gehobenen Gastronomie gestützt, um einen exklusiven Rot- und Weißwein zu entwickeln. Es mischt sogar den regionalen Geschmack mit ein, indem es lokale Craft-Biere und Desserts anbietet. Wer könnte dem Key Lime Custard im Shack in Boca Raton, Florida, widerstehen? Einige Shacks bieten sogar Frühstück an.

Das Unternehmen versteht es außerdem, zeitlich begrenzte und exklusive Angebote einzubauen. Beste Beispiele dafür sind die Hot Chicken Bites oder die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit der berühmten New Yorker Milk Bar für Milchshakes mit Geburtstagskuchen- und Cornflakes-Geschmack.

Shake Shack weiß auch, was die Kunden heutzutage wollen. Die Speisekarte ist auf Naturbelassenheit ausgerichtet und vermeidet Eiweiß von Tieren, die mit Hormonen und Antibiotika behandelt wurden. Sogar die Shakes enthalten reinen Zucker statt Maissirup und Milch von Bauern, die sich verpflichten, keine künstlichen Wachstumshormone zu verwenden. Diese Formel hat weltweit Anklang gefunden.

Das richtige Modell finden

Von den 339 Shacks befinden sich mehr als ein Drittel außerhalb der Vereinigten Staaten. Für diese Standorte wendet das Unternehmen eine Lizenzstrategie an, die kostengünstig und ertragreich ist. Auch im Inland werden Lizenzen für Standorte wie Flughäfen und Stadien vergeben. Das internationale Wachstum ist breit gefächert, aber die Geschäftsführung hat Asien - insbesondere China - als Chance hervorgehoben. Es plant, die Zahl der Shacks in diesem Land in den nächsten zehn Jahren zu verachtfachen.

Seit dem Börsengang im Jahr 2015 hat das Unternehmen einen großen Teil seines Wachstums mit der Eröffnung neuer Standorte erzielt. Die Zahl der Filialen ist schneller gestiegen als der Umsatz, und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) - ein Indikator für den Cashflow - ist gesunken.

Kennzahl 2016 Letzte 12 Monate Prozentuale Veränderung Anzahl der Filialen 114 339 197 % Gesamtumsatz 268,5 Mio. US-Dollar 522,9 Mio. US-Dollar 95 % Bereinigtes EBITDA 50,2 Mio. US-Dollar 38,0 Mio. US-Dollar (24 %)

DATENQUELLE: SHAKE SHACK

Auf dem Papier sieht es so aus, als würde das Unternehmen durch die Eröffnung neuer Läden Geld verbrennen. Rechnet man die Pandemie und die Investitionen in die Erweiterung der Präsenz heraus, sieht die Sache schon etwas besser aus. Von 2016 bis 2019 hat Shake Shack seinen Cashflow aus dem operativen Geschäft um 66 % gesteigert. Im Moment ist die Aktie so billig wie seit einem Jahr nicht mehr, wenn man von den erwarteten Umsätzen ausgeht.

SHAK PS RATIO (erwartete 1Y) DATEN VON Y-CHARTS

Der Name und das Konzept sind wertvoll

Das Unternehmen hat anfangs gesagt, dass es etwa 450 eigene Läden anstrebt. Jetzt sind es schon 200. Das mag den Anschein erwecken, als sei eine Verzehnfachung des Umsatzes eine große Herausforderung. Ich glaube aber, dass das Unternehmen im Inland über dieses Ziel hinauswachsen kann. Unabhängig davon liegt der Großteil der Zukunft in den Lizenzgeschäften, vor allem außerhalb der Vereinigten Staaten.

Immerhin gibt es 250 Städte mit mindestens 2 Millionen Einwohnern - und mehr als 98 % davon liegen nicht in den USA. Das könnte eine lange Wachstumsperspektive bieten. Und da das Unternehmen die Restaurants nicht selbst betreibt, macht es im Grunde nur Gewinn. Die Wirtschaftlichkeit war vor der Pandemie konstant und lag im Durchschnitt bei 180.000 US-Dollar pro Standort.

Rechne nach

Um herauszufinden, wie Shake Shack in den nächsten zehn Jahren um 1.000 % wachsen könnte, müssen wir ein paar Berechnungen anstellen. In den USA gibt es 10 Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern, wenn man New York nicht mitzählt. Letzteres ist ein Sonderfall, weil das Unternehmen in seiner Heimatstadt besonders stark vertreten ist. In den anderen zehn Städten gibt es bereits durchschnittlich 3,4 Shacks pro Million Einwohner.

Das Unternehmen hat angekündigt, dass es bis 2030 55 Läden in China haben will. Ich vermute, dass das ein konservatives Ziel ist. CEO Randy Garutti sagte, dass das Unternehmen in diesem Jahr bis zu 40 und im nächsten Jahr bis zu 50 Standorte in Asien eröffnen will. Dennoch bieten die Zahlen einen guten Anhaltspunkt für den Rest der Welt. In den bevölkerungsreichsten Städten Chinas kommt etwa ein Laden auf 4 Millionen Einwohner.

Für den Rest der größten Städte der Welt würde dieses Verhältnis weitere 175 Läden weltweit bedeuten. Das ist weit weniger als das Tempo der Entwicklung, das Garutti verspricht. Wenn man die Differenz zwischen dem, was er sagt, und dem, was das Unternehmen tut, berücksichtigt, kommt man auf etwa 290 lizenzierte internationale Läden bis 2031.

Im Inland wird Shake Shack sein frühes Ziel übertreffen müssen, um sich zu verzehnfachen. Wenn Shake Shack in den nächsten zehn Jahren zwei Läden pro eine Million Einwohner in den US-Städten erreichen kann, könnte das Unternehmen die Marke von 500 Restaurants im Inland überschreiten. Rechnet man die internationalen Läden hinzu - und verdoppelt die Anzahl der lizenzierten Standorte im Inland - kommt das Unternehmen auf bis zu 840 Shake Shacks weltweit. Zum Vergleich: Bei Starbucks gibt es fast 33.000 Standorte.

Es gibt eine breite Palette von Ergebnissen

Die Rechnung ist noch nicht zu Ende. Wendet man die Betriebsmargen aus der Zeit vor der Pandemie auf die unternehmenseigenen Filialen an und rechnet mit einer jährlichen Erhöhung der Umsätze und Lizenzgebühren um 3,5 % dank Preiserhöhungen, mobilen Einnahmen und Drive-Through, kann das Unternehmen in zehn Jahren operative Einnahmen in Höhe von rund 545 Millionen US-Dollar erzielen. Zum Vergleich: McDonalds wird mit dem 19-Fachen seiner operativen Einnahmen gehandelt. Bei Chipotle ist es das 66-Fache.

Legt man diese Unternehmen als Grenzwerte zugrunde, hätte Shake Shack in zehn Jahren eine Marktkapitalisierung zwischen 10 und 36 Mrd. US-Dollar. Im Moment ist das Unternehmen nur 3,6 Milliarden US-Dollar wert.

Zugegeben, das ist ein Best-Case-Szenario. Das Unternehmen könnte bei dem Versuch, den Umsatz zu steigern, ins Straucheln geraten, in den Großstädten gesättigt sein und schließlich als neuartiges Konzept sitzen bleiben, das nur in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte rentabel ist. Ich nenne das das Hard-Rock-Café-Szenario.

Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ein rein amerikanisches Konzept mit gesunden Zutaten und einer kreativen und spezialisierten Speisekarte wird mit der Zeit immer mehr Verbraucher ansprechen. Natürliches Essen ist ein Trend, der nicht verschwinden wird.

Das Engagement, ein begehrenswertes Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu schaffen - ein weiterer Makrotrend - wird sich für anspruchsvolle Esser als wertvoll erweisen. Obwohl alles richtig laufen müsste, damit Shake Shack in den nächsten zehn Jahren um 1.000 % wächst, würde es mich nicht überraschen, wenn das passiert. Deshalb steht das Unternehmen ganz oben auf meiner Beobachtungsliste, wenn wir die Pandemie hinter uns lassen.

Der Artikel Diese Wachstumsaktie könnte in 10 Jahren 10-mal größer sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Jason Hawthorne auf Englisch verfasst und am 04.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Chipotle Mexican Grill.

Jason Hawthorne besitzt keine der genannten Aktien.

