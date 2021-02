Diese Warren-Buffett-Aktie wird mit einem KGV von 19,4 bewertet: Jetzt ein Kauf?

Warren Buffetts Aktien können auch für Foolishe Investoren durchaus interessant sein. Immerhin investiert das Orakel von Omaha unternehmensorientiert und langfristig. Das zeigt, dass ein solcher Ansatz deckungsgleich mit deinen Prämissen sein könnte.

Ein blindes Nachkaufen ist natürlich alles andere als ratsam. Trotzdem existieren einige Highlights im Portfolio seiner Beteiligungsgesellschaft, über die man zumindest einmal nachgedacht haben sollte.

Wenn du mich fragst, ist die Aktie von Store Capital beispielsweise ein solcher Kandidat. Hier ist ein Blick auf die fundamentale Bewertung. Sowie die Frage, ob die Aktie jetzt interessant für dich sein könnte. Oder ob es vielleicht bessere Alternativen gibt.

Store Capital: Warren Buffett & KGV von 19,4

Was wir jedenfalls zu Store Capital sagen können, ist, dass es sich hierbei um den einzigen Real Estate Investment Trust im Portfolio von Berkshire Hathaway handelt. Definitiv ein Qualitätsmerkmal. Zudem ist das Orakel von Omaha mit seiner Beteiligungsgesellschaft der größte Anteilseigner an dem REIT. Wobei das investierte Volumen mit inzwischen ca. einer Milliarde US-Dollar vergleichsweise gering ist.

Aber wenn wir auf die fundamentale Bewertung blicken, so sehen wir durchaus einige Highlights. Store Capital wird gegenwärtig auf einem Aktienkurs von 32,97 US-Dollar gehandelt. Gemessen an zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations in Höhe von 0,47 US-Dollar je Aktie läge das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 19,4. Das ist ein attraktives Bewertungsmaß. Wobei Store Capital im Jahr 2019 auch mal auf einen Wert von 0,50 US-Dollar je Aktie gekommen ist. Gemessen an diesem Wert und auf Jahresbasis läge das Kurs-FFO-Verhältnis sogar bloß bei 16,5. Das könnte noch attraktiver sein, allerdings muss diese Warren-Buffett-Aktie erst einmal operativ dahin zurückfinden.

Store Capital zahlt seit dem Börsengang außerdem eine konsequent zumindest stabile Dividende an die Investoren aus. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende von 0,36 US-Dollar läge die Dividendenrendite gegenwärtig bei 4,36 %. Das könnte ein stabiles und langfristig moderat wachsendes passives Einkommen begründen.

Qualität im Fokus!

Wie du mit Blick auf Warren Buffett mit Sicherheit bereits vermutest, besitzt Store Capital einige Qualitätsmerkmale. So investiert der REIT in sogenannte Single-Tenant-Immobilien. Das heißt in Immobilien, die bloß einen Mieter besitzen. Das betrifft vornehmlich Einzelhändler, Fitnessstudios, Kinos oder auch andere Immobilien mit bloß einem Mieter. Ein starkes Geschäftsmodell, das in COVID-19-Zeiten ein wenig leidet. Aber, immerhin: Das Zahlenwerk blieb bis jetzt sehr stabil.

Das Management ist sehr erfahren und alleine der CEO besitzt über 30 Jahre Kompetenz in seinem Tun. Zudem setzt Store Capital auf langfristige Triple-Net-Lease-Mietverträge, die die Mieter zur Instandsetzung verpflichten sowie häufig das Abkaufen der Immobilien zwecks Cash-Generierung mit direkter Vermietung an die vorherigen Besitzer vorsehen. Ein spannendes, zuverlässiges Geschäftsmodell, das außerdem mit einem Portfolio von über 2.500 Immobilien ein hohes Maß an Diversifikation besitzt.

Store Capital: Eine interessante Warren-Buffett-Aktie!

Store Capital ist damit eine wirklich unternehmensorientiert interessante, diversifizierte und stabile Dividendenaktie. Zumindest einen Platz auf der Watchlist könnten diese Anteilsscheine verdient haben. Ob dir die Bewertung jedoch mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 19,4 und einer Dividendenrendite von unter 4,4 % zusagt? Das bleibt im Endeffekt deine Entscheidung.

