Diese Zahl könnte erklären, warum Disney+ dieses Jahr eine werbefinanzierte Version einführt

Die Walt Disney Company (WKN:855686 0,13 % ) ist im November 2019 mit der Einführung ihres Servicees Disney+ in den Streaming-Krieg eingestiegen. Mit einem Preis von weniger als 8 US-Dollar pro Monat, in manchen Regionen sogar noch weniger, war es eine der erschwinglicheren Optionen. Disneys Schatz an Inhalten und sein unglaubliches Timing - der Start kurz vor der Pandemie, die Hunderte Millionen Menschen für längere Zeit zu Hause hielt - trugen zum Erfolg des Dienstes bei.

Jetzt, wo die Wirtschaft wieder ansteigt und die anfängliche Begeisterung über den Neustart nachlässt, sucht Disney nach einem neuen Wachstumstreiber. Interessanterweise haben Disneys andere Streaming-Dienste werbefinanzierte Optionen, Disney+ dagegen nicht. Die Werbeausgaben für diese Dienste sind bis 2021 um 43 % auf 3,4 Mrd. US-Dollar gestiegen. Angesichts des großen Interesses der Marketer an Werbung auf seinen Diensten wird Disney noch in diesem Jahr eine werbefinanzierte Version von Disney+ einführen.

Werbetreibende geben mehr bei Disney aus

Hier ist, was Kareem Daniel, Vorsitzender von Disney Media and Entertainment Vertrieb, über die Einführung einer werbefinanzierten Version von Disney+ zu sagen hat:

Die Ausweitung des Zugangs zu Disney+ auf ein breiteres Publikum zu einem niedrigeren Preis ist ein Gewinn für alle - Verbraucher, Werbetreibende und unsere Geschichtenerzähler. Mehr Verbraucher werden Zugang zu unseren tollen Inhalten haben. Werbetreibende können ein größeres Publikum erreichen und unsere Geschichtenerzähler können ihre unglaubliche Arbeit mit mehr Fans und Familien teilen.

Im Geschäftsjahr, das am 2. Oktober 2021 endete, verzeichnete Disney einen Anstieg der Werbeeinnahmen aus seinen Streaming-Diensten um 43 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Das ist etwa ein Viertel der Summe, die Disney mit Abonnementgebühren verdient. Die Bereitstellung einer werbefinanzierten Version von Disney+ wird diese Summe zweifellos erhöhen. Und bedenke, dass das Schalten von Werbung ein lukratives Unterfangen ist. Es kostet nicht viel, abgesehen von den anfänglichen Ausgaben für die Entwicklung der benötigten Funktionen.

Außerdem könnte es das Abonnentenwachstum ankurbeln. Am 1. Januar zählte Disney weltweit 129,9 Millionen Abonnenten bei Disney+. Das waren 94,9 Millionen mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr zuvor. Wenn die Verbraucher die Möglichkeit haben, einen niedrigeren Preis pro Monat zu zahlen und dafür weniger Werbung zu sehen, werden viele die Gelegenheit nutzen. Für Disney könnte das eine neue Gruppe von Kunden erschließen, die sich sonst nicht für die höheren Preise entschieden hätten. Das Tüpfelchen auf dem i ist, dass Disney wahrscheinlich einen ähnlichen durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer erzielen wird, egal für welche Option sich die Verbraucher entscheiden. Das Geld, das von den Werbekunden kommt, gleicht den niedrigeren Preis aus, den die Verbraucher zahlen.

Was dies für Disney-Investoren bedeuten könnte

Der Schritt hilft Disney, sich einen größeren Anteil an einem riesigen Markt zu sichern. Im Jahr 2021 gaben die Marketer weltweit 763 Milliarden US-Dollar für Werbung aus. Darüber hinaus verlagert sich der Großteil dieser Ausgaben auf digitale Kanäle wie Streaming-TV. Die Entscheidung des Managements, eine werbefinanzierte Version von Disney+ anzubieten, verschafft dem Unternehmen zusätzliches Inventar, das es an Marketer verkaufen kann, die ein großes Interesse daran haben.

Da die Verbraucherinnen und Verbraucher wahrscheinlich einen niedrigeren Preis für den Dienst zahlen werden, ist dies eine Win-Win-Situation, auf die das Disney-Management bereits hingewiesen hat.

Der Artikel Diese Zahl könnte erklären, warum Disney+ dieses Jahr eine werbefinanzierte Version einführt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 25.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool