Dieser angeschlagene Wachstumswert könnte sich in 5 Jahren verdoppeln

Seit dem Allzeithoch von 107,30 US-Dollar am 3. September letzten Jahres hat The Joint Corp. (WKN: A12FCC, 3,59 %) bis zum 30. März 67 % an Wert verloren. Aufgrund der geplanten Zinserhöhungen der US-Notenbank sind die Anleger von wachstumsstarken Aktien, zu denen dieses Unternehmen zweifellos gehört, enttäuscht.

Aber da die Fundamentaldaten des Unternehmens nach wie vor stark sind, denke ich, dass dieser boomende landesweite Betreiber und Franchisegeber von Chiropraktik-Kliniken, dessen Aktie den Bitcoin im Jahr 2021 übertroffen hat, dein Geld bis 2027 leicht verdoppeln kann. Schauen wir uns diesen Top-Small-Cap-Wert einmal genauer an.

Differenzierte chiropraktische Versorgung

Im Vergleich zu herkömmlichen Chiropraktik-Praxen bietet The Joint Corp. seinen Patienten nur eine grundlegende Wirbelsäulenanpassung durch einen lizenzierten Chiropraktiker an. Es sind keine Termine erforderlich, keine Versicherung und die Patienten können in nur fünf Minuten wieder gehen. Der Durchschnittspreis von 33 US-Dollar pro Besuch bei The Joint Corp. liegt deutlich unter den Kosten der Branche von 77 US-Dollar.

Durch schnelle, einfache Behandlungen im Gegensatz zu komplexeren Rückenleidentherapien kann das Unternehmen mehr als doppelt so viele Patienten pro Monat behandeln wie reguläre Praxen. Und da die Standorte keine Versicherungen akzeptieren, muss kein Verwaltungspersonal eingestellt werden. Außerdem brauchen die Chiropraktiker/innen nur eine Bank, um Anpassungen vorzunehmen, es gibt also keine teure Ausrüstung.

Das bedeutet niedrigere Betriebskosten, was die Wirtschaftlichkeit unterstützt. Im Jahr 2021 beliefen sich die Kosten für die Eröffnung einer neuen Klinik auf etwa 276.000 US-Dollar, während der durchschnittliche Standort im dritten Jahr einen Jahresumsatz von mehr als 500.000 US-Dollar erzielte. Franchisenehmer können mit einer hervorragenden Amortisationszeit von nur dreieinhalb Jahren rechnen.

Massive Wachstumschancen

The Joint Corp. zählte Ende 2010 nur zwölf Kliniken, heute sind es 706. In diesen elf Jahren ist der Umsatz des gesamten Systems jährlich um 67 % gestiegen. Allein im Jahr 2021 eröffnete das Unternehmen netto 32 neue unternehmenseigene und 95 Franchise-Standorte. Der Einzelhandelsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 29 %, was zeigt, dass sich das Geschäft derzeit absolut gut entwickelt.

Die Geschäftsführung ist äußerst optimistisch, was die weitere Entwicklung des Unternehmens angeht, denn sie prognostiziert 1.000 Kliniken bis Ende 2023 und ein potenzielles langfristiges Ziel von 1.950 Kliniken in den USA. Mit 156 verkauften Franchiselizenzen im Jahr 2021 und 283 Kliniken, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, ist das Ziel der Geschäftsführung sicherlich realisierbar.

Die amerikanische Chiropraktikbranche ist stark fragmentiert: Etwa 40.000 unabhängige Praxen machen 96 % des 18-Mrd.-Dollar-Marktes aus. Der Umsatz von The Joint Corp. in Höhe von 361 Mio. US-Dollar im Jahr 2021 macht nur 2 % des Gesamtumsatzes aus. Nach Angaben des Unternehmens wissen 50 % der Amerikaner nicht einmal, was das Wort „Chiropraktik“ überhaupt bedeutet, was eine große Chance für die Gewinnung neuer Kunden darstellt.

Ein attraktiver Einstiegspreis

Dank des Einbruchs der Aktie in den letzten Monaten können Investoren Aktien von The Joint Corp. zu einem Zeitpunkt kaufen, an dem der Pessimismus in Bezug auf das Unternehmen groß ist. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,6 ist weitaus günstiger als der Kurs, zu dem die Aktie den größten Teil des Jahres 2021 gehandelt wurde. Und da das Unternehmen durch die Eröffnung neuer Kliniken weiter expandiert, wird der Nettogewinn durch die Decke gehen.

Es ist schwierig, eine Erklärung dafür zu finden, warum der Aktienkurs eines Unternehmens, das jedes Quartal beeindruckende Finanzergebnisse vorlegt, immer weiter fällt. Anleger sollten die jüngste Kursentwicklung ignorieren und stattdessen langfristig denken und sich ausschließlich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, die nicht besser sein könnten.

Aufgrund der bemerkenswerten Erfolge des Unternehmens in den letzten Jahren, der enormen Wachstumsmöglichkeiten und des niedrigen Aktienkurses denke ich, dass The Joint Corp. das Geld der Anleger in den nächsten fünf Jahren verdoppeln könnte.

Der Artikel Dieser angeschlagene Wachstumswert könnte sich in 5 Jahren verdoppeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 01.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Neil Patel besitzt Bitcoin. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

