Dieser Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite wird mein nächstes Realty Income

Damit ein Top-REIT mein nächstes Realty Income wird, benötigt es natürlich mehr als bloß 5 % Dividendenrendite. Die Qualität, das Wachstumspotenzial und die Gesamtbewertung sind entscheidend sowie eine defensive, beständige Klasse. Allerdings glaube ich, dass ich einen spannenden Real Estate Investment Trust gefunden habe, der in diese Kategorie passt.

Nämlich Medical Properties. Riskieren wir einen Blick auf diesen Top-REIT. Sowie darauf, was die Aktie neben deutlich über 5 % Dividendenrendite für Qualitäten noch zu bieten hat. Um mit Realty Income mithalten zu können, benötigt es schließlich so einige Vorzüge.

Top-REIT, der mein nächstes Realty Income wird: Medical Properties

Fangen wir auch hier und heute mit den Basics an: der aktuellen Quartalsdividende. Der Real Estate Investment Trust schüttet jetzt 0,29 US-Dollar je Vierteljahr an die Investoren aus. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 5,4 %. Das ist ohne Zweifel attraktiv, führt uns jedoch zur ersten Qualität, die ein besonderes Augenmerk verdient: das Dividendenwachstum.

Zwar verdienen wir mit den momentanen Wachstumsraten keinen Blumentopf. Sehr regelmäßig und quasi wie ein Uhrwerk erhöht das Management jedoch sukzessive pro Jahr um einen Cent und Vierteljahr die Ausschüttungssumme. Das gleicht im Moment einem Dividendenwachstum von ca. 3,4 %, was überaus solide ist. Vor allem im Hinblick auf die 5,4 % initiale Dividendenrendite.

Der Top-REIT, der Qualitäten wie Realty Income mitbringen muss, benötigt jedoch auch andere Vorzüge. Für mich ist das zunächst ein Ausschüttungsverhältnis von knapp über 61 %, was ausreichend ist, um in weiteres Wachstum zu investieren. Das passiert zwar in weiten Teilen fremdfinanziert, was zwar ein Risiko darstellt. Mit derzeit knapp über 400 verschiedenen Immobilien ist die Ausgangslage jedoch noch zu klein und dynamisch, um weiteres Wachstum erreichen zu können. Wachsende Funds from Operations bieten das Potenzial, entweder die Investitionen oder die derzeit 5,4 % Dividendenrendite stärker zu erhöhen.

Wie Realty Income bietet der Top-REIT Medical Properties daher langfristig orientierte Wachstumsqualitäten. Es war bei dem monatlichen Zahler auch nicht nur das Dividendenwachstum, sondern das operative Wachstum durch Portfolioerweiterungen, was hier die Magie ausgemacht hat.

Langfristiger Buy-and-Hold-Ansatz!

Medical Properties, aber eigentlich alle Top-REITs wie eben auch Realty Income kaufe ich, um sie langfristig zu halten. Aufgrund der insgesamt günstigen Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von nicht einmal 12 und einem Wachstum bei den Funds from Operations von zuletzt ca. 14 % im Jahresvergleich glaube ich, dass die Chance auf eine marktschlagende Rendite langfristig realistisch ist.

Aber auch eine wachsende Dividende ist für mich als Trostpreis attraktiv. Deshalb erhöhe ich jetzt sukzessive den Einsatz bei Medical Properties, bis ich bei diesem Top-REIT eine Top-Platzierung für eine Dividendenaktie erhalte, so, wie es bereits bei Realty Income der Fall ist.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

