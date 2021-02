Dieser Top-Tip von Warren Buffett sorgt für eine gute Rendite!

Der erste Monat des Jahres 2021 ist vorbei und es wird mal wieder Zeit, ein paar Weisheiten des Value-Investors Warren Buffett aufzuzeigen.

Warren Buffett gehört mit einem von Forbes geschätzten Nettovermögen von 86,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 1.2.2021) zu den vier reichsten Menschen der Welt. Dabei fing Warren Buffett vor über 70 Jahren einmal genauso klein an, wie viele Fools heute noch sind. Genau dieser Sachverhalt macht ihn zu einer inspirierenden Quelle, wenn es um das Thema Investieren geht.

Lasst uns heute einmal ein beliebtes Zitat von Warren Buffett interpretieren. Konkret handelt es sich bei der Investment-Weisheit des Value-Meisters um das folgende Zitat:

„No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.“

Übersetzt bedeutet dies, dass es keine Rolle spielt, wie groß das Talent oder die Anstrengung ist. Manchmal brauchen Dinge einfach ihre Zeit. Genauso wenig kann man ein Baby in nur einem Monat zur Welt bringen, indem man neun Frauen gleichzeitig schwängert.

Auch wenn der Vergleich mit einer schwangeren Frau ein bisschen abstrakt klingt und aus diskriminierenden Aspekten gar nicht mehr verwendet werden dürfte, so trifft er dennoch voll ins Schwarze.

Mit der Aussage ist nämlich gemeint, dass man für eine gute Rendite am Aktienmarkt eine gewisse Zeit benötigt. Liegt die durchschnittliche Aktienrendite bei 8 % im Jahr, so sollte man nicht mit einer Kursverdopplung innerhalb kurzer Zeit nach dem Aktienkauf rechnen.

Schließlich muss sich das Unternehmen erst selbst gut entwickeln, damit der Aktienkurs der fundamentalen Entwicklung nachziehen kann. Handelt es sich beispielsweise um einen Sanierungsfall, so benötigt dieser von Natur aus eine gewisse Zeit. Fehler der Vergangenheit können eben nicht an einem einzigen Tag beseitigt werden.

Die wichtige Lehre, die man aus dem Warren-Buffett-Zitat mitnehmen kann, ist relativ einfach: Gib dem Investment einfach die nötige Zeit, um sich gut zu entwickeln. Je länger der Zeitraum ist, desto höher ist am Ende auch die Wahrscheinlichkeit für eine gute Performance. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass es sich um ein qualitativ hochwertiges Unternehmen handelt, das man nicht überteuert gekauft hat.

Also Fools, wenn ihr das nächste Mal eine Investition tätigt und nach zwei oder drei Jahren total frustriert seid, weil der Aktienkurs sich nicht wirklich nach oben bewegt hat, dann solltet ihr nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Hat sich nämlich am Business Case nichts geändert, so gibt es wenige Gründe, seine Meinung zu ändern.

Manchmal benötigt ein Sachverhalt eben ein wenig Zeit. Manchmal braucht aber auch der Markt ein wenig Zeit, um die Erfolge eines Unternehmens zu erkennen.

