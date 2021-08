Dieser US-Infrastrukturplay gibt Gas

Besser hätte es nicht laufen können. Nach der Erstvorstellung auf dem GodmodeTrader vor gut einem Jahr drehte die Aktie von Quanta Services auf und kletterte wie an der Schnur gezogen nach oben. Das für so einen defensiven Play herausragende Zwischenfazit: ein Plus von 120 %! Und die Reise dürfte noch weitergehen.

Denn die Aktie des US-Marktführers bei der Installation, Wartung und auch Reparatur von Stromleitungen hat sich von Mai bis August eine Auszeit genommen und die überkaufte Situation in einer leicht abwärts gerichteten, aber wenig dynamischen Konsolidierung abgebaut. In der vergangenen Woche lösten die Bullen diese Konsolidierung mit neuen Allzeithochs auf, womit ein prozyklisches Kaufsignal aktiviert wurde.

Aus der Range ist nun mittelfristig Potenzial in Richtung 118,70 USD ableitbar. Im Idealfall kommt es zwischenzeitlich zu einem trendbestätigenden Pullback auf die Unterstützung bei 101,96 USD. Ebenfalls als Support dient das vorgeschaltete Ausbruchslevel bei 99,52 USD. Absicherungen bieten sich derzeit unter dem Tief bei 92,86 USD an. Im Sinne des Pullbacktradings könnten sich aber eventuell im September nochmals Chancen mit engeren Absicherungsmöglichkeiten ergeben.

Fundamental haben sich die Bewertungskennziffern nach dem Run natürlich verschoben. Zahlte man im August 2020 noch KGVs von 19 und 14, sind es nun KGVs von 29 und 25. Das ist eine andere Hausnummer, allerdings wurden die Gewinnschätzungen von damals auch deutlich nach oben korrigiert. Der Aktienkurs hat sich also verdoppelt, die Bewertung ist "nur" um 50 % gestiegen.

Fazit: Bei der Aktie von Quanta Services liegt ein klassisches Setup für Ausbruchstrader vor. Mittelfristig kann der Infrastrukturwert sich in Richtung 118,70 USD aufmachen, solange das Tief bei 92,86 USD verteidigt wird.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,20 12,37 13,21 Ergebnis je Aktie in USD 3,07 3,64 4,20 KGV 34 29 25 Dividende je Aktie in USD 0,20 0,22 0,22 Dividendenrendite 0,19 % 0,21 % 0,21 % *e = erwartet

Quanta-Services-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)