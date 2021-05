Dieser US-SMALL CAP befindet sich im Raketenmodus

Titan Machinery wurde im Jahr 1980 gegründet und ist einer der größten Händler von Land- und Baumaschinen in den USA. Heute meldete das Unternehmen die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021/22 und pulverisierte dabei die Markterwartungen.

Im Detail stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten verglichen mit dem Vorjahresquartal von 310,2 auf 372,7 Mio. USD. Der Bruttogewinn kletterte ebenfalls deutlich von 58,4 auf 71,0 Mio. USD. Nach nur 2,3 Mio. USD in der Vorjahresperiode verdiente Titan Machinery unterm Strich 10,4 Mio. USD oder 0,47 USD je Aktie, 0,37 USD mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Analysten hatten nur mit Erlösen von 337,7 Mio. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,16 USD gerechnet. Ähnlich wie bei Urban Outfitters gestern übertraf das Management von Titan Machinery die Gewinnerwartung also um fast 200 %.

Die Verantwortlichen erhöhten zudem die Prognose für das Gesamtjahr und rechnen nun mit einem höheren Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen. Das Ergebnis je Aktie soll anstelle einer Spanne von 1,25 bis 1,45 USD nun 1,65 bis 1,85 USD erreichen. Um dies richtig einordnen zu können, bietet sich ein Blick auf die aktuellen Schätzungen der Analysten an. Selbst die Prognose für das kommende Geschäftsjahr 2022/23 liegt nur bei einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD. Nimmt man als Mittelwert 1,75 USD, errechnet sich ein neues KGV für die Aktie von 17. Das laufende Geschäftsjahr 2021/22 dürfte zudem eine Gewinnverdopplung gegenüber 2020/21 mit sich bringen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,41 1,56 1,64 Ergebnis je Aktie in USD 0,86 1,41 1,55 KGV 34 21 19 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Wir blicken zunächst auf den Langfristchart der Aktie, der das klassische Verhalten eines Zyklikers aufweist. Läuft die Konjunktur, können sich zyklische Titel vervielfachen. Seit dem Coronacrashtief geht es mit diesem Titel fahnenstangenmäßig nach oben. Dabei erwies sich neben dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends der Anstieg über das Hoch bei 25,09 USD als starkes Signal.

Der Tageschart zeigt indes ein anderes Bild. Dort konsolidiert der Wert seit Februar und bestätigte dabei wiederholt den Kursbereich zwischen 24,06 und 23,62 USD als Unterstützungszone. Per Break-away-Gap springt die Aktie heute über den kurzfristigen Abwärtstrend und erreicht auf Intraday-Basis bereits neue Jahreshochs. Damit ist der Weg frei für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung, zunächst bis auf 32,00 USD und anschließend bis zum Allzeithoch bei 36,92 USD.

Strategische Absicherungen bieten sich konservativ unter 23,82 USD und enger gefasst unter dem Tagestief bei gut 27,00 USD an.

Titan-Machinery-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)