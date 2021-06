Dieser US-Techkonzern lässt einen staunen!

Da kann es einem schon schwindelig werden: Im Dezember 2016 analysierte ich die Aktie von Zebra Technologies zuletzt auf dem GodmodeTrader. Damaliger Kursstand: 80,30 USD. Heutiger Kursstand: 527,13 USD. Das ergibt einen Faktor von 6,5 innerhalb von nicht einmal fünf Jahren. Doch was macht das Unternehmen überhaupt?

Zebra Technologies verkauft Geräte und Software zur Datenerfassung. Dazu zählen Barcode-Scanner, RFID-Lesegeräte, aber auch Drucker, welche beispielsweise Coupons oder Tickets ausdrucken. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den vergangenen Jahren ist durchaus beeindruckend.

Für das laufende und das kommende Jahr erwarten Analysten einen Gewinnanstiegvon gut 21 bzw. knapp 18 %. Dem gegenüber stehen KGVs von 34 und 29. Die KUVs betragen gut 5. Damit ist die Bewertung sportlich, aber nicht vollkommen abgehoben, wie in so manch anderen Sektoren.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,46 5,35 5,57 Ergebnis je Aktie in USD 12,80 15,52 18,25 Gewinnwachstum 21,25 % 17,59 % KGV 41 34 29 KUV 6,3 5,3 5,1 PEG 1,6 1,6 *e = erwartet

Erst in den US-Wunschanalysen in der Vorwoche brachte ein User den Namen des Unternehmens wieder ins Spiel. Im gestrigen Handel kam es dann tatsächlich zum anvisierten Ausbruch zur Oberseite. Die Range seit März zwischen 516,88 und 554,16 USD ist Geschichte. Aus der Höhe dieser Seitwärtszone und auch dem davor etablierten Aufwärtsimpuls lässt sich für nun Potenzial in Richtung 579,40 bis 588,00 USD ableiten. Rücksetzer auf das Ausbruchslevel bei 516,88 USD bieten nochmals Einstiegschancen. Als Absicherungslevel bietet sich das Monatstief bei 484,34 USD an.

Fazit: Die Aktie von Zebra Technologies ist eine Erfolgsstory im US-Tech-Segment. Mit dem frischen Kaufsignal im Rücken kann der Titel in den kommenden Wochen Kurse um 580 USD erreichen.

Zebra-Technologies-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)