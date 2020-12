Dieses Aktienpaket ist auch als Geschenk ein echter Klassiker

Es kann schon schwierig genug sein, tolle Geschenke für besondere Menschen zu finden. Noch schwieriger sind Geschenke, die im Laufe der Jahre tatsächlich an Wert zunehmen. Dafür gibt es eine Lösung - Aktien.

Wenn man die gedeihen und wachsen lässt, kann sich sogar eine relativ kleine Investition in etwas Bedeutsames verwandeln. Und obwohl ein Aktienzertifikat vielleicht nicht den unmittelbaren sentimentalen Reiz eines Spielzeugs oder eines Kleidungsstücks hat, kann die gemeinsame Pflege von Investitionen über die Jahre ein verbindendes Erlebnis sein.

Schauen wir auf einige Top-Aktien, die ein großartiges Geschenk für fast jeden sein könnten.

Wer Aktienklassiker sucht, die sich durch eine starke Erfolgsbilanz und starke Unternehmen auszeichnen, die auf Jahrzehnte hinaus florieren werden, ist bei FAANG genau richtig.

Diese Gruppe besteht aus Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet, der Muttergesellschaft von Google. Jedes dieser Unternehmen hat schier unermessliche Ressourcen. Sie werden oft als Gruppe behandelt, weil sie die treibende Kraft im Tech-Bereich sind.

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Marktkapitalisierung, die Stärken und die Wachstumschancen der einzelnen Unternehmen:

Unternehmen Stärken Wachstumschancen Marktkapitalisierung Facebook - Milliarden von Nutzern auf den Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp - Führende Position in der digitalen Werbung - Früher Marktführer bei Virtual Reality und Augmented Reality, die sich als revolutionäre Social-Computing-Plattformen etablieren könnten - Führende soziale Netzwerke könnten zu beliebten Drehscheiben für E-Commerce, Zahlungsabwicklung und eine breite Palette anderer Dienste werden 787 Milliarden USD Amazon - Top-E-Commerce-Plattform - Amazon Web Services ist immer noch führend im Bereich Cloud Computing - Die Kerngeschäftsfelder E-Commerce und Cloud Computing sind langfristig auf ein enormes Wachstum ausgerichtet - Verfolgt eine Reihe von Wachstumswetten, darunter Robotik, Online-Apothekendienste und Lebensmittellieferungen 1,6 Billionen USD Apple - Weltweit wertvollste Hardware-Marke im Bereich Consumer-Technologie - Die Stärke in der Hardware wurde in aufblühendes Ökosystem von Softwarediensten gewandelt - Die Stärke der Marke positioniert das Unternehmen als einen der größten Gewinner im Bereich Wearable Technology - Software-Geschäft hat immer noch großes Wachstumspotenzial 2,15 Billionen USD Netflix - Die umsatzstärkste und profitabelste große Streaming-Plattform der Welt - Große Bibliothek an Original- und lizenzierten Inhalten - Viel Platz für Abo-Wachstum in internationalen Märkten - Hit-Serien könnten Merchandise- und Lizenzierungsmöglichkeiten hervorbringen 236 Milliarden USD Alphabet - Führende Position bei Suchmaschinen und digitaler Werbung - Android ist das meistgenutzte mobile Betriebssystem der Welt - Frühe Führungsposition in potenziell explosiven Wachstumsmärkten wie künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge - Die Bereiche Suche und mobile Plattformen sind für eine langfristige Expansion gerüstet 1,17 Billionen USD

Quelle: YCharts

Jedes der FAANG-Unternehmen profitiert von Skalierungsmöglichkeiten und hat Wettbewerbsvorteile, die es vor Disruption schützen sollten. Der Kauf dieser Aktien als Bündel bietet auch die Vorteile der Diversifizierung. Wenn eine FAANG-Aktie ein schlechtes Jahr hat und abschmiert, können die anderen die Kastanien aus dem Feuer holen. Und die langfristigen Aussichten für die Gruppe als Ganzes bleiben sehr vielversprechend.

Der Technologiesektor wird immer wichtiger und treibt weiterhin die Gesamtgewinne des Aktienmarktes an. Tech spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung anderer Branchen und des täglichen Lebens im Allgemeinen. Eine Investition in FAANG-Aktien kann man als eine Beteiligung an den Unternehmen und Trends betrachten, die unsere heutige Welt prägen.

Auf Basis der heutigen Kurse würde dich der Kauf einer Aktie jeder FAANG-Aktie etwa 5.900 USD kosten. Der Kauf einer einzigen Aktie von Amazon würde allein etwa 3.200 USD kosten. Aber das sollte einen nicht grämen.

Die gute Nachricht ist, dass der Handel mit Bruchteilen von Aktien jetzt auf vielen Brokerage-Plattformen möglich ist. Das bedeutet, dass du einem Freund oder Familienmitglied ein Aktienpaket im Wert von 25 USD, 50 USD oder 100 USD schenken kannst. Auch FAANG-Aktien. Die Möglichkeit, Teile von Aktien zu kaufen, hat die finanzielle Flexibilität für Investoren erhöht. Und so ist es viel einfacher geworden, in dieser Weihnachtszeit ein Paket mit großartigen Aktien zu verschenken.

The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Netflix. Keith Noonan besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 22.12.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

