Übereinkunft umfasst DACH-Region, nordische Länder, Italien, Frankreich und Vereinigtes Königreich.

Digi International®, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -services für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen ISMOsys als paneuropäische Handelsvertretung für die DACH-Region, die nordischen Länder, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich bestimmt hat.

Gemäß der Übereinkunft wird ISMOsys eine breite Palette aus dem Produktportfolio von Digi repräsentieren und promoten, einschließlich Digi ConnectCore® und Digi XBee® RF-Modulen sowie den DC-ME, NetSilicon und Rabbit Semiconductor-Produktportfolios. Außerdem wird ISMOsys ein breites Angebot von ergänzenden Supportservices anbieten.

Mit den Konnektivitätsprodukten und -services von Digi können die Kunden auftragsentscheidende Konnektivität unter anspruchsvollsten Bedingungen entwickeln, einsetzen und managen. Das vollständige Programm aus äußerst integrierten und zuverlässig eingebetteten RF-Modulen eignet sich ideal für Anwendungen in Industrie, Medizin, Transit, Einzelhandel, Smart City und Versorgung.

„Wir sind äußerst begeistert von dieser neuen Beziehung mit Digi International und den Möglichkeiten, die Synergien zwischen unseren Unternehmen zu nutzen“, so Roberto Blanco, Präsident ISMOsys. „Digi ist der ideale Partner, der uns bei der Unterstützung unserer Kunden helfen kann, die Konnektivitätsprodukte und -lösungen anzubieten. Der Technologievorsprung und das anhaltende Wachstum von Digi sind bemerkenswert, und wir sind stolz, zu diesem Aufwärtstrend beitragen zu können.“

„Als eine der wenigen wirklich paneuropäischen Handelsvertretungen für elektronische Lösungen und Bauteile befindet sich ISMOsys in einer guten Position, um die Reichweite von Digi beim Promoten der zuverlässigsten eingebetteten und RF-basierten IoT-Lösungen für eine Vielfalt von Anwendungen auf einen breiten Kundenstamm auszudehnen“, sagt Paul Norbury, Senior Director von Digi für den Verkauf von OEM-Lösungen in der Region EMEA. „ISMOsys ist für seine sehr guten, profunden und dauerhaften Kundenbeziehungen und Marktkenntnisse und sein umfassendes Anwendungs-Know-how bekannt – Attribute, die wie dafür geschaffen sind, die erstklassigen OEM-Produkte von Digi einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“

Über ISMOsys

ISMOsys (Integrated Sales Marketing Operations Systems) ist ein paneuropäisches repräsentatives Unternehmen, das aus kommerziellem, vertrieblichem und technischem Fachwissen besteht und im April 2021 von Astute Electronics übernommen wurde. Es repräsentiert große Hersteller von Halbleitern und Elektronikbauteilen in ganz Europa und liefert beispiellosen Support für Designbüros, Designer und Ingenieure. Fortschritte beim Design werden mit starken Beziehungen sowohl mit Herstellern als auch mit Designern unterstützt. Die Zusammenarbeit des Unternehmens mit führenden Vertriebshändlern und Branchenpartnern ermöglicht dem Unternehmen, Verkäufe und Umsätze für seine Partner zu steigern. ISMOsys unterhält regionale Büros und Vertretungen in ganz Europa. Der lokalisierte Ansatz des Unternehmens bedeutet Expertise in jedem geografischen Gebiet und persönlichen Service für Designbüros, Designer und Ingenieure.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ:DGII) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen im IoT-Bereich. Digi International hilft Unternehmen dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und entscheidende Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu managen. Digi wurde 1985 gegründet und hat Kunden dabei geholfen, mehr als 100 Millionen Produkte miteinander zu verbinden – eine Zahl, die weiter zunimmt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.digi.com, oder telefonisch unter +1 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111006004/de/

