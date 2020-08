Digital Realty schüttet Dividende für das dritte Quartal aus

Die amerikanische Digital Realty Trust, Inc. (ISIN: US2538681030, NYSE: DLR) schüttet für das dritte Quartal 2020 eine Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2020 (Record day: 15. September 2020). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 4,48 US-Dollar zur Ausschüttung.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 151,63 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,95 Prozent (Stand: 11. August 2020). In den letzten 14 Jahren wurde die Dividende ununterbrochen jedes Jahr angehoben.

Die Firma mit Sitz in San Franzisko operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und investiert in Rechenzentren. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 993 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 800,8 Mio. US-Dollar), wie am 30. Juli 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 75,98 Mio. Euro (Vorjahr: 61,32 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 26,63 Prozent im Plus (Stand: 11. August 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 40,7 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de