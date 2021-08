DigitalEd meldet Wachstumsinvestition von PSG

Ziel der Investition sind Produktinnovationen, eine höhere Benutzerfreundlichkeit und kürzere Markteinführungszeiten

DigitalEd meldet heute eine Wachstumsinvestition von PSG, einem führenden Growth-Equity-Unternehmen, das Kooperationen mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im mittleren Marktsegment unterhält. DigitalEd bietet die SaaS-basierte digitale Lernplattform Möbius an, die sich auf die Vermittlung von Lerninhalten aus den Bereichen Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik (MINT) konzentriert. PSG ist der einzige externe Investor von DigitalEd. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde nichts bekannt gegeben.

DigitalEd wurde 2018 mit einer einfachen, überzeugenden Zielsetzung gegründet: die Gestaltung der Welt durch digitales Lernen. DigitalEd bietet individuelles Lernen in einer vernetzten Welt, die es Studierenden ermöglicht, Wissen auf angeleitete Weise im selbstbestimmten Tempo zu erwerben. DigitalEd unterstützt derzeit mehr als 300 Bildungseinrichtungen in aller Welt, verwaltet über 20 Millionen Prüfungen und Aufgaben und unterstützt das Online-Lernen an weltweit führenden Universitäten, technischen Hochschulen und Community Colleges.

Möbius ist eine innovative, umfassende Plattform für den Unterricht in den MINT-Fächern. Die Plattform verkürzt die Zeit, die Lehrkräfte für administrative Aufgaben aufwenden müssen, welche üblicherweise für die Unterrichtsvorbereitung und Benotung erforderlich sind. Dadurch bleibt ihnen mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht und die Interaktion mit den Studierenden. Die Plattform konzentriert sich auf den Erfolg der Studierenden: Sie stellt den Lehrkräften hochwertige Unterrichtsinhalte bereit, die von Experten für MINT-Lehrpläne erstellt wurden. Möbius kann Kursinhalte bereitstellen und die Leistungen der Studierenden mithilfe von Analysefunktionen überwachen. Den Studierenden bietet Möbius eine interaktive digitale Lernumgebung, auf die sie jederzeit und überall zugreifen können und die ihnen eine differenzierte automatische Beurteilung und ein sofortiges, gezieltes Feedback bietet.

„Wir sind sehr stolz auf die anhaltende Akzeptanz, auf die Möbius stößt, und auf die Art und Weise, wie die Plattform das herkömmliche Studium durch Online-Unterricht erweitert und verbessert“, so Jim Cooper, der Gründer und CEO von DigitalEd. „Wir sind der Meinung, dass das Team von PSG unsere Gründungsvision versteht und sich ihr verpflichtet fühlt. PSG ist unserer Ansicht nach der ideale Partner für DigitalEd. Wir möchten die Plattform Möbius weiter ausbauen, um Lehrkräfte beim Messen und Optimieren der Lernerfolge zu unterstützen.“

„DigitalEd verfügt über eine robuste, hochgradig skalierbare Plattform, die angesichts der steigenden Nachfrage nach E-Learning-Tools und Unterricht in den MINT-Fächern herausragend für das Wachstum aufgestellt ist“, so Chris Andrews, Principal von PSG. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Jim Cooper, Christina Perdikoulias und den weiteren talentierten Mitarbeitern von DigitalEd durch Produktinnovationen, strategische Markteinführungsinitiativen und die kontinuierliche Konzentration auf die Benutzerfreundlichkeit das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen.“

„Unsere gesamte Geschäftstätigkeit bei DigitalEd basiert darauf, die Erfahrungen und Erfolge der Studierenden zu optimieren“, so Christina Perdikoulias, President von DigitalEd. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PSG und darauf, unsere Bemühungen für eine qualitativ hochwertige, individualisierte und leicht zugängliche Bildung in großem Umfang fortzusetzen.“

Die rechtliche Beratung von PSG übernahmen Stikeman Elliot LLP sowie Weil, Gotshal & Manges LLP. Für DigitalEd beratend tätig waren Gowlings WLG, Grant Thornton LLP sowie Tyton Partners.

Über DigitalEd

DigitalEd ist ein cloudbasiertes Softwareunternehmen, das sich der Verbesserung des Studienerfolgs von Studierenden widmet. Wir von DigitalEd nutzen unsere Überzeugungen, Werte und Grundpfeiler der Softwareentwicklung für die Entwicklung der Plattform Möbius, einer innovativen, umfassenden Lernplattform für Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik.Weitere Informationen über DigitalEd finden Sie unter: www.digitaled.com

Über PSG

PSG ist ein führendes Growth-Equity-Unternehmen, das Partnerschaften mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im mittleren Marktsegment unterhält, um sie dabei zu unterstützen, transformatives Wachstum zu erreichen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Mit der Unterstützung von mehr als 80 Unternehmen und der Begleitung von über 325 strategischen Unternehmenszukäufen verfügt PSG über umfangreiche Investitionserfahrung und profundes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und verfolgt eine erklärte Strategie der Zusammenarbeit mit den Managementteams. PSG wurde 2014 gegründet und arbeitet von Niederlassungen in Boston, Kansas City und London aus. Weitere Informationen über PSG erhalten Sie unter www.psgequity.com.

