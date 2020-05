DIHK erwartet Rekordeinbruch bei Exporten in USA - "Nachfragekollaps"

Berlin (Reuters) - Die deutschen Exporteure befürchten wegen der Corona-Krise einen Rekordeinbruch im Geschäft mit ihrem wichtigsten Kunden USA.

"Die deutschen Unternehmen erleben in den USA einen regelrechten Nachfragekollaps", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. "Der Rückgang ist dort viel stärker als in anderen Ländern, nicht zuletzt weil das soziale Sicherungssystem dort relativ schwach ausgeprägt ist." Binnen kurzer Zeit sind mehr als 30 Millionen Amerikaner arbeitslos geworden. "Da wird weniger 'Made in Germany' nachgefragt", sagte Treier. Der DIHK rechnet deshalb damit, dass die Exporte in die USA 2020 um fast 20 Prozent einbrechen werden. "Ein nie dagewesener Rückgang", sagte Treiber. "Reisebeschränkungen und eine restriktive Visa-Vergabe tragen ebenfalls dazu bei."

Die USA sind seit Jahren der wichtigsten deutsche Kunde vor Frankreich und China: 2019 wurden Waren im Wert von 118,7 Milliarden Euro dorthin exportiert. Im ersten Quartal 2020 sanken die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten - das inzwischen weltweit die meisten Corona-Infizierten und Todesopfer zählt - nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 1,1 Prozent auf knapp 29 Milliarden Euro.

Bei den Exporten nach China rechnet der DIHK im laufenden Jahr mit einem Rückgang um rund zehn Prozent. "Hier haben wir die wirtschaftliche Talsohle durchschritten", sagte Treier. "70 bis 80 Prozent der deutschen Unternehmen dort sind wieder produktions- und lieferfähig." Probleme mit den Lieferketten würden den Weg nach oben aber holprig gestalten. Reisebeschränkungen behinderten zudem eine reibungslose Rückkehr von Firmenlenkern und Mitarbeitern. "Das Aufstellen von Maschinen und deren Wartung durch Ingenieure – all das klappt längst nicht reibungslos", sagte der Experte. "Das wird vor allem für die deutschen Maschinenbauer zum Problem." Fast jedes zweite deutsche Unternehmen in China habe Investitionen verschoben oder ganz storniert.