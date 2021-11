DIHK - Fachkräftemangel erweist sich als enorme Wachstumsbremse

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft meldet mehr Personal-Engpässe als vor der Corona-Krise.

Wie aus dem am Montag vorgelegten Bericht des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervorgeht, können mehr als die Hälfte der Unternehmen derzeit offene Stellen zumindest vorübergehend nicht besetzen. "Der Fachkräftemangel in den Betrieben ist zurück: schneller und in größerem Umfang als von vielen erwartet", so der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Bei den Arbeitskräften sei der Zenit erreicht. In den kommenden Jahren werde es für die Unternehmen ein immer mühsameres Geschäft, mit den Fachkräfte-Engpässen zurechtzukommen.

Der DIHK-Bericht beruht auf den Antworten von rund 23.000 Unternehmen. 51 Prozent davon können offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen, weil sie keine passenden Arbeitskräfte finden. "Und das, obwohl die Krise und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in vielen Betrieben nicht überstanden sind und der Konjunkturaufschwung schwächelt", sagte Dercks. Im Herbst 2019, also vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland, hatten "nur" 47 Prozent der Betriebe Schwierigkeiten beim Anheuern neuer Mitarbeiter.

Durch Engpässe in einzelnen Bereichen könnten weite Teile der Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden, warnt der DIHK: "Fehlen beispielsweise IT-Experten, betrifft dies auch Mittelständler, die Geschäftsprozesse digitalisieren oder sich um eine bessere Cybersicherheit kümmern möchten." Damit erweise sich der Fachkräftemangel als "enorme Wachstumsbremse."