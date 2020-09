DIHK sieht EU-Klimaziele kritisch - Höhere Kosten für deutsche Industrie

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie sieht die schärferen Klimaziele in der EU kritisch.

"Durch die Anhebung der Ziele müssen nun Unternehmen in Deutschland absehbar mit viel höheren CO2-Kosten und strengeren Vorgaben rechnen", erklärte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Mittwoch. "Umso mehr brauchen die Betriebe große Mengen bezahlbarer und klimafreundlicher Energie wie erneuerbaren Strom und CO2-armen Wasserstoff." Die von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Unternehmen müssten zudem die für den Umstieg erforderlichen Investitionen in neue Technologien und Verfahren stemmen. "Für diese Mammutaufgaben gibt es bislang zu wenige praktikable Antworten."

Die EU-Kommission will die Klimaziele für die Europäische Union für 2030 auf mindestens 55 Prozent CO2-Einsparung gegenüber dem Jahr 1990 anheben. Derzeit liegt das Ziel bei 40 Prozent.