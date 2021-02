DIHK-Umfrage - Digitalisierung von Firmen schreitet nur langsam voran

Berlin (Reuters) - Die Digitalisierung von Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren nur leicht verbessert.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter knapp 3500 Betrieben gaben sich diese für die Nutzung von Digitalisierungspotenzialen Ende 2020 eine durchschnittliche Note von 2,9 - also befriedigend. Bei der vorherigen Erhebung 2017 lag die Selbsteinschätzung noch bei 3,1. Vorreiter sei die Informations- und Kommunikationsbranche (2,1). Im hinteren Bereich rangieren der Handel und die Baubranche (jeweils 3,2) sowie das Gastgewerbe (3,4).

Als Hürden für eine stärkere Digitalisierung gilt unter anderem ein unzureichendes Internet. Dies beklagen 35 Prozent der Firmen. 40 Prozent verweisen auf zu hohe Kosten und 45 Prozent auf die Komplexität bei der Umstellung vorhandener Systeme und Prozesse. Als Zukunftstechnologien gelten vor allem Künstliche Intelligenz und Blockchain. Mehr als ein Viertel aller befragten Unternehmen planen hier laut DIHK jeweils einen Einsatz in den nächsten Jahren.