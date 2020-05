DIHK-Umfrage - Mehr als jede dritte Firma steht weitgehend still

Berlin (Reuters) - Trotz erster Lockerungen im Einzelhandel stehen einer Umfrage zufolge bei mehr als jedem dritten Unternehmen in Deutschland die Geschäfte in großen Teilen oder sogar ganz still.

In der Reisewirtschaft laufe derzeit sogar bei drei von vier Betrieben so gut wie nichts, teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Mittwoch in einer Vorabauswertung seiner Firmenumfrage mit. Bei den Unternehmen des Gastgewerbes - Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Bars und Biergärten - ist die Lage demnach ebenfalls dramatisch. Dort seien sechs von sieben Betrieben ganz oder teilweise geschlossen. "Das kann und muss im Mai besser werden", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. "Ermutigend ist immerhin, dass sich gerade die Unternehmen dieser beiden von der Krise besonders gebeutelten Branchen in der Lage sehen, bei Lockerungen sehr schnell wieder zu öffnen." Schweitzer dämpft zugleich die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der betroffenen Betriebe. "Ein Einstieg in den Re-Start bedeutet ja nicht, dass die Unternehmen nach fast zwei Monaten Shutdown gleich wieder ohne Einschränkung loslegen dürfen", sagte er. "Durch den erhöhten Gesundheitsschutz haben sie erst einmal deutlich mehr Aufwand, höhere Kosten und zugleich für einen langen Zeitraum weniger Umsatz."