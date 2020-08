DIHK: Wenig Hoffnung auf kraftvollen Aufschwung im Auslandsgeschäft

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht in der Corona-Krise wenig Hoffnung auf einen kraftvollen Aufschwung im internationalen Geschäft. Der Erholungsprozess werde sehr holprig, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag in einer Schaltkonferenz mit Leitern von Auslandshandelskammern. So sei etwa die Lage auf dem wichtigen Markt USA weiter schwierig.

Die deutsche Wirtschaft hänge wesentlich vom Export ab, so Treier. Mehr als jeder vierte Arbeitsplatz sei abhängig vom Export, in der Industrie sei es sogar jeder zweite Job. Laut einer Umfrage berichteten deutsche Firmen, die im Ausland aktiv sind, dass sie Investitionen verschieben oder ganz streichen wollten. Bestehende Reiseeinschränkungen belasteten die Firmen./hoe/DP/jha