Diligent kooperiert mit Glass Lewis, um das erste Climate Leadership Certificate Programm seiner Art einzuführen

Einzigartiges E-Learning-Programm bereitet Führungskräfte darauf vor, Klimarisiken zu überwachen und nachhaltige Wachstumsstrategien für ihre Unternehmen zu schaffen

Diligent Corporation, ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance-, Risiko- und Compliance-Software (GRC-Software), gab heute die Einführung von Diligent Climate Leadership bekannt, der ersten Phase im Rahmen des Diligent ESG Leadership Certification Programms, das entwickelt wurde, um Unternehmensvorstände und Führungskräfte der obersten Managementebene zu unterstützen, besser ausgestattet zu sein, um das Klimarisiko und die Strategie für ihre Unternehmen zu überwachen.

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Branchenkennern ausgearbeitet und ist als selbstbestimmte E-Learning-Erfahrung erhältlich. Das Programm umfasst sechs Kurse mit Video-Panel-Sitzungen, die Fach- und Branchenexperten, kuratierte Lesungen, interaktive Aufgaben und Online-Vernetzung unter den Teilnehmern darstellen.

„Bei all dem Druck, den Unternehmensleiter fühlen, um die ESG-Ziele festzulegen und zu erreichen, tragen wir dazu bei, dass unser globales Netzwerk der Unternehmensvorstände und Führungskräfte besser vorbereitet ist, um ein wirkungsvolles ESG-Risiko-und-Strategie-Management zu betreiben”, so Brian Stafford, CEO von Diligent. „Diligent Climate Leadership ist die erste Stufe unseres Programms, um die gesamte Bandbreite an ESG-Themen anzugehen und Unternehmensleiter zu unterstützen, erfolgreiche, gerechte und nachhaltige Organisationen aufzubauen.”

Glass Lewis, das sich dauerhaft mit Diligent zusammenschließt, kooperiert bei Lehrplänen und Kursdesign. „Wir sind äußerst erfreut zu sehen, wie Diligent dieses neue Angebot auf den Markt bringt”, so Eric Shostal, SVP Research and Engagement. „Dieses Programm erfüllt den Wunsch von Unternehmensvorständen und Führungskräften, bei Klimarisiko-Themen redegewandter und mit Blick auf ihre Klimastrategie effizienter zu werden. Wir freuen uns auf die Verbesserung der DCLC-Programmziele, indem wir zum Know-how von Glass Lewis in Bezug auf Sachverhalte zur Klimarisiko-Governance und -Aufsicht beitragen.”

Die Kurse können innerhalb von sechs Wochen abgeschlossen werden und den Teilnehmern bleiben bis zu sechs Monate, um alle Kursarbeiten abzuschließen. Die Teilnehmer besuchen dabei eine Abschlussveranstaltung, entweder persönlich oder virtuell, die ein Briefing von Aufsichtsbehörden und anderen Branchenexperten umfasst, um die Zertifizierung zu erhalten. Die Veranstaltungen werden in New York, Austin und London stattfinden.

Das Programm ist auf gegenwärtige Vorstandsmitglieder und Führungskräfte der obersten Managementebene begrenzt und beginnt am 1. Februar 2022. Anmeldeschluss für die erste Kohorte ist der 14. Januar 2022. Die Anmeldegebühr beträgt 3.500 US-Dollar pro Person.

Um mehr zu erfahren und sich anzumelden, besuchen Sie bitte https://diligent.com/climate-leadership-certificate

Über Diligent Corporation

Diligent ist der größte Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance-, Risiko- und Compliance-Software (GRC-Software), die von mehr als einer Million Nutzern in über 25.000 Organisationen weltweit eingesetzt wird. Unsere innovative Technologie vermittelt Führungskräften eine ganzheitliche, integrierte Sicht auf Daten zu Governance, Risiko, Compliance und ESG (Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Aspekte) in Bezug auf ihre Organisationen. Diligent versorgt Führungskräfte mit wichtigen Erkenntnissen, damit sie bessere Entscheidungen treffen und ihr Unternehmen zielstrebig führen können. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com.

Über Glass Lewis

Glass Lewis ist ein führender unabhängiger Anbieter weltweiter unterstützender Dienstleistungen zu Governance. Wir versetzen institutionelle Anleger und börsennotierte Unternehmen in die Lage, nachhaltige Entscheidungen basierend auf Forschung und Daten zu treffen. Wir halten jedes Jahr mehr als 30.000 Konferenzen auf rund 100 globalen Märkten ab. Zu unseren Kunden gehört die Mehrzahl der weltweit größten Pensionspläne, Investmentfonds und Vermögensverwalter, die gemeinsam ein Vermögen in Höhe von über 40 Billionen US-Dollar verwalten. Zu unseren Schlüssellösungen gehören die Proxy-Forschungsberichtslösung Proxy Paper und die Stimmrechtsvertretungs-Managementplattform Viewpoint. Weitere Informationen finden Sie unter www.glasslewis.com.

