Diligent präsentiert den ersten automatisierten Health Check, der Unternehmen mehr Vertrauen in ihre Unternehmensdaten ermöglicht

Unternehmen können jetzt Daten-Health-Checks für rechtliche Entitäten automatisieren, um Unstimmigkeiten in Echtzeit zu erkennen, zu dokumentieren und zu beheben

Diligent, weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC), hat eine neue Health-Check-Funktion für Unternehmen, unterstützt von Dun & Bradstreet, die in die Lösung Entity & Subsidiary Management von Diligent integriert ist, eingeführt.

Diligent bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung zur Automatisierung von Kernprozessen des Entity-Managements, einschließlich Dokumentenerstellung, Lebenszyklus-Management für Entitäten, Erinnerungen und Warnmeldungen. Durch die Partnerschaft können Unternehmen nun auf die Daten-Cloud von Dun & Bradstreet zugreifen, den weltweit umfassendsten Index mit Daten und Analysen für Geschäftsentscheidungen, um zu überprüfen, ob ihre in den einzelnen Rechtsgebieten eingereichten Entity-Daten stimmig sind. Diese Art der Überprüfung verbessert die Datenqualität eines Unternehmens, weist auf potenzielle Meldefehler und nicht mehr aktuelle Datensätze hin und verringert das Risiko, dass weltweite und lokale Datenschutzgesetze nicht eingehalten werden.

„Wir bei Diligent streben stets Kooperationen mit Branchenführern wie Dun & Bradstreet an, um einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und sie auf dieser Ebene bei zeitraubenden und mühsamen, jedoch sehr wichtigen, Aufgaben zu unterstützen“, sagte Ricardo Moreno, Senior Vice President, Worldwide Partnerships bei Diligent. „Die Integration unserer unternehmerischen Health-Check-Funktion in die Daten-Cloud von Dun & Bradstreet wird Unternehmen dabei helfen, ihren Daten zu vertrauen und ihren guten Ruf durch eine hohe Datenqualität zu bewahren, während sie zeitlich entlastet werden, um sich strategischeren Aufgaben zu widmen.“

Mit der Healtch-Check-Funktion von Diligent für Unternehmen können die Kunden:



Datenunstimmigkeiten zwischen internen Dokumenten und externen Quellen mühelos erkennen



eine langfristige, systemische Lösung entwickeln, um die Stimmigkeit von Entitäts-Daten durch kontinuierliche Überwachung aufrechtzuerhalten, anstatt punktuelle Datenüberprüfungen durchführen zu müssen



das Risiko einer Nichterfüllung von Vorschriften mindern und Bußgelder im Zusammenhang mit falschen oder nicht aktuellen Entitäts-Daten vermeiden



bessere Kontrollen und Prozesse zur Aufrechterhaltung des guten Rufs und Senkung der Gesamtkosten für die Compliance ermöglichen



„Indem die Stärken der Daten-Cloud von Dun & Bradstreet mit Unternehmenseinblicken kombiniert werden, erreichen die Kunden mehr Transparenz in ihren Unternehmen und können bessere Entscheidungen treffen“, sagte Nick White, Head of D&B Accelerate, UKI bei Dun & Bradstreet. „Die Kunden von Diligent können nun Zehntausende von Datenquellen nutzen, um die Effizienz auf Betriebsebene zu steigern, sodass der Corporate Secretary, der General Counsel und der Vorstand größeres Vertrauen in die Daten, die sie erhalten, haben können und die Unternehmensführungspraktiken dadurch gestärkt werden.“

Weitere Informationen über die Health-Check-Funktion von Diligent für Unternehmen finden Sie hier.

Über Diligent

Diligent ist ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC), die von mehr als einer Million Nutzern bei über 25.000 Kunden weltweit eingesetzt wird. Unsere innovative Technologie bietet Führungskräften einen ganzheitlichen Überblick über Governance, Risiko, Compliance und ESG in ihrem Unternehmen und ermöglicht ihnen die Einblicke, die sie für bessere Entscheidungen und eine zielorientierte Führung benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com.

Über Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet, ein weltweit führender Anbieter von Daten und Analysen für geschäftliche Entscheidungen, erlaubt Unternehmen auf der ganzen Welt die Verbesserung ihrer Geschäftsergebnisse. Die Daten-Cloud von Dun & Bradstreet ermöglicht Lösungen und liefert Einblicke, mit denen die Kunden ihre Umsätze beschleunigen, Kosten senken, Risiken mindern und ihr Geschäft transformieren können. Seit 1841 vertrauen Unternehmen aller Größen auf Dun & Bradstreet bei Risikomanagement und der Erkennung von Chancen.

