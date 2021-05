Dillard’s gibt Dividende und Aktienrückkauf bekannt

Der amerikanische Einzelhandelskonzern Dillard’s Inc. (ISIN: US2540671011, NYSE: DDS) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 15 US-Cents aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 2. August 2021 (Record date: 30. Juni 2021). Es ist die 209. vierteljährliche Dividende in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 141,38 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,42 Prozent. Dillard’s gab auch ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Mio. US-Dollar bekannt. Zum 1. Mai standen vom alten Aktienrückkaufprogramm noch 114,3 Mio. US-Dollar zur Verfügung. Dillard´s ist 1938 gegründet worden. Das Unternehmen verkauft Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder und betreibt insgesamt rund 250 Shops. Der Konzern erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 Umsätze in Höhe von 1,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 786,7 Mio. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 158,2 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 162 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie notiert seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street mit 124,23 Prozent im Plus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,74 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de