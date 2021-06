Diplomat - Deutschland vermittelt bei Impfstoff-Deal zwischen Taiwan und Biontech

Taipeh (Reuters) - Deutschland vermittelt einem Diplomaten zufolge bei Gesprächen zwischen Taiwan und BioNTech für eine Versorgung mit dem Covid-19-Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens.

Die Bundesregierung und insbesondere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hätten große Anstrengungen unternommen, schrieb der de facto Botschafter in Taiwan, Thomas Prinz, am Mittwoch in chinesisch auf Facebook. Ob es zu einem Vertrag komme, hänge von Taiwan und Biontech ab. Prinz erwähnte auch Deutschlands Spenden an das Covax-Programm, um ärmeren Ländern Zugang zu Impfstoffen zu verschaffen, über das Taiwan bereits Dosen von AstraZeneca erhielt. "Ich hoffe, dass es genügend Impfstoffe verschiedener Marken, einschließlich Biontech, geben wird, die so bald wie möglich nach Taiwan importiert werden."

Nach Angaben Taiwans scheiterte eine Vereinbarung mit Biontech über Impfstoff-Lieferungen auf Druck von China. Die Volksrepublik weist das zurück. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz. Wie viele andere Länder auch unterhält Deutschland keine formellen Beziehungen zu Taiwan.

Die chinesische Firma Fosun Pharma hatte im Frühjahr 2020 mit Biontech eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung des Covid-19-Impfstoffs des deutschen Unternehmens in China, Hongkong, Macau und Taiwan geschlossen. Taiwan will jedoch nur mit Biontech direkt verhandeln und hatte erklärt, Impfstoffen aus China nicht zu vertrauen.

Der taiwanische Gesundheitsminister dankte am Mittwoch Deutschland auf seiner täglichen Pressekonferenz dafür, "dass sie uns beim Kauf des Biontech-Impfstoffs viel Hilfe geleistet haben". Bei Biontech und Fosun war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Im Januar hatte Wirtschaftsminister Altmaier Taiwan angesichts akuter Lieferengpässe bei Computerchips für die Automobilindustrie um Hilfe gebeten und die Bedeutung des taiwanischen Halbleiterherstellers TSM als zentralen Lieferanten der deutschen Autobauer betont. Taiwan hatte im Gegenzug Deutschland nach Unterstützung bei der Sicherung von Covid-19-Impfstoffen gefragt. In Taiwan sind erst rund drei Prozent der 23,5 Millionen Bürger geimpft.