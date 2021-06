Diplomaten - EU plant Sanktionen gegen belarussische Airlines

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union will Diplomaten zufolge belarussischen Airlines im Zuge weiterer Sanktionen die Überflug- und Landerechte entziehen.

Zugleich sollten europäische Gesellschaften nicht mehr über belarussisches Gebiet fliegen, sagten drei mit den Verhandlungen der EU-Staaten vertrauten Diplomaten am Freitag in Brüssel. Die Entscheidung soll demnach um Mitternacht in Kraft treten. Die Regierungen der Mitgliedstaaten können den Angaben zufolge noch bis zum frühen Nachmittag (14.00 Uhr MESZ) Einspruch einlegen. Damit werde aber nicht gerechnet, hieß es.

Die neuen Sanktionen gegen das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko sind die Reaktion auf einen Vorfall mit einem Ryanair-Flugzeug. Am 23. Mai war der Flug von Athen nach Vilnius von einem belarussischen Kampfjet wegen einer angeblichen Bombendrohung abgefangen und nach Minsk zur Landung umgeleitet worden. Ein an Bord sitzender belarussischer Oppositioneller wurde anschließend festgenommen.[L5N2NM1SO] Belarus machte für die Bombendrohung die radikal-islamischen Hamas verantwortlich. Die Palästinenser-Gruppe wies dies zurück. Während die EU und die USA Sanktionen gegen Belarus ankündigten, erhält Lukaschenko Unterstützung von Russlands Präsident Wladimir Putin.