Diplomaten - Keine Entscheidung über Wiederaufbaufonds auf EU-Gipfel

Brüssel (Reuters) - Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden beim EU-Gipfel aller Voraussicht nach keine abschließende Entscheidung über einen Wiederaufbaufonds treffen.

Das erklärten EU-Diplomaten am Dienstag mit Blick auf die Videokonferenz aller 27 Mitgliedsstaaten zu den Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen am Donnerstag. Demnach hieß es bei einem Vorbereitungstreffen auf den Gipfel am Montag, wegen der Pandemie werde weltweit mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von zehn Prozent gerechnet. Den Angaben nach will die EU-Kommission vorschlagen, dass die Mitgliedsstaaten für 2022 und 2023 mehr in den EU-Haushalt einzahlen als bislang vorgesehen. Die Mittel sollen für den Wiederaufbau-Fonds verwendet werden.