Direkte Kommunikation zwischen Biden und Chinas Xi Jinping

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben ein Telefongespräch geführt und beendeten damit eine fast siebenmonatige Pause in der keine direkten Gespräche stattfanden.

Laut Mitteilung des Weißen Hauses unterstrich Biden in dem Gespräch das anhaltende Interesse der Vereinigten Staaten an Frieden, Stabilität und Wohlstand im Indopazifik. Besprochen wurde auch, das Bemühen den Wettbewerb der Länder nicht in einen Konflikt münden zu lassen, hieß es. Es seien sowohl Themen diskutiert worden, bei denen Interessen übereinstimmten, als auch solche, bei denen Interessen, Werte und Perspektiven differenzierten.