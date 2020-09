Dirk Harbecke: Goldenes Jahrzehnt für Lithium-Ionen-Batterien?

"Was in der großen Breite der Bevölkerung noch unterschätzt wird, ist wirklich, dass wir es hier mit einer Revolution zu tun haben. Die Batterien werden unsere ganze Gesellschaft weiter und weiter verändern", so Harbecke.

Trotz der guten Aussichten sind die Lithiumpreise am Boden. Laut Harbecke gibt es dafür zwei wesentliche Gründe. Was dahinter steckt und wie die deutschen Autobauer mittlerweile im Thema Elektromobilität aufgestellt sind, erfahren Sie im folgenden Video. Zugehörige Wertpapiere: