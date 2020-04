Disney: Realität statt heile Filmwelt - Aktie um 100 USD

Was funktioniert noch bei Disney? Wie ist der Ausblick auf das dritte Quartal, dem stärksten in vielen Bereichen? Die Aktie - wie so viele deutlich billiger - steckt da angesichts der breiten Konzern-Aufstellung denn zumindest Erholungspotential? Fragen an Vivien Sparenberg, Vontobel.

Zugehörige Wertpapiere: US2546871060