Disney übt seine Preissetzungsmacht aus

Du denkst darüber nach, einen Disney Themenpark zu besuchen? Mach dich darauf gefasst, mehr zu zahlen.

Die Kosten für den Zugang zu den Disney-Streaming-Diensten steigen ebenfalls.

Disney wird kreativ bei seinen Preiserhöhungen.

Wichtige Punkte

Walt Disney erholt sich von den verheerenden Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie auf sein Geschäft hatte. Das Haus der Maus musste seine Themenparks, Hotels und Resorts schließen, die Veröffentlichung von Filmen auf der großen Leinwand verzögern und Kreuzfahrtschiffe stoppen.

Diese Kombination führte dazu, dass die Einnahmen und Gewinne im Jahr 2020 einbrachen. Glücklicherweise öffnen die Wirtschaften weltweit wieder, und die Menschen sind begierig darauf, ins Freie zurückzukehren. Disney übt seine Preissetzungsmacht auf Produkte und Dienstleistungen aus, denn die aufgestaute Nachfrage steht bereit, sich zu entladen.

Erhöhen?

Einer der Lichtblicke für Disney während der Pandemie war die äußerst erfolgreiche Expansion von Disney+. Der Dienst wurde 2019 gestartet und ist schnell auf 103,6 Millionen Abonnenten angewachsen. Die schnelle Akzeptanz und Kundenzufriedenheit gab dem Management das Vertrauen, die Preise für den Dienst ab März zu erhöhen. Die monatlichen Preise für den Dienst werden weltweit je nach Land zwischen 1 und 3 US-Dollar steigen.

Zusätzlich wird Disney die Preise für einen seiner anderen Streaming-Dienste, ESPN+, anheben. Ab August werden die monatlichen Preise um 1 US-Dollar und die jährlichen Preise um 10 US-Dollar steigen. Der gesamtamerikanische Dienst hat 13,8 Millionen Abonnenten.

Disney-CEO Bob Chapek macht sich keine Sorgen darüber, Kunden wegen der Preiserhöhungen zu verlieren. Hier ist, was er zu diesem Thema zu sagen hatte:

Wir sind wirklich begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir den Konsumenten bieten. In diesem Zusammenhang haben wir bei unserer ersten Preiserhöhung in den USA keine bedeutend höhere Kundenabwanderung festgestellt als zuvor. Und international, als wir die Preiserhöhung vorgenommen haben, haben wir gleichzeitig den Star-Content als sechste Marke akquiriert und wir haben tatsächlich eine Verbesserung unserer Abwanderungsrate gesehen, mehr Retention. Ich denke also, das sagt wirklich etwas über das Verhältnis von Preis zu Wert aus.

Disney beschränkt die Preiserhöhungen nicht nur auf seine Streaming-Dienste. Auch der Themenpark Disney World erhöht die Preise für 2022. Laut Schätzungen werden die durchschnittlichen Preise für ein Tagesticket um 4,24 US-Dollar im Jahr 2021 und 7,51 US-Dollar im Jahr 2020 steigen. Damit wird der durchschnittliche Preis für ein Tagesticket auf 134,79 US-Dollar steigen.

Darüber hinaus wird Shanghai Disneyland die Ticketpreise im nächsten Jahr um bis zu 10 % anheben. Der Park, der ursprünglich 2016 eröffnet wurde, war einer der ersten, der nach der Pandemie wieder geöffnet wurde.

Und Disney versucht eine andere Art der Preiserhöhung im Pariser Themenpark. Es wird den Gästen erlauben, Premium-Zugangs-Pässe zu kaufen, die zwischen 8 und 15 Euro kosten. Mit diesem Pass können ungeduldige Gäste die Warteschlangen an den Fahrgeschäften komplett überspringen. Wenn der Pass erfolgreich ist, könnte Disney ihn zu einem späteren Zeitpunkt auch in den anderen Themenparks einführen.

Was dies für Investoren bedeuten könnte

Durch die Lockdowns und die Politik der sozialen Distanzierung sanken Disneys Einnahmen im Geschäftsjahr 2020 um 6,1 %. Jetzt, wo die Wirtschaften weltweit wieder öffnen, sind die Leute begierig darauf, zu Unterhaltungsoptionen außerhalb des Hauses zurückzukehren. Verständlicherweise wollen die Leute raus, nachdem sie fast ein ganzes Jahr lang zu Hause eingesperrt waren. Das könnte es Disney ermöglichen, die Preiserhöhungen in den Themenparks umzusetzen, ohne einen großen Besucherrückgang hinnehmen zu müssen.

Investoren, die nach einem Unternehmen suchen, das von der wirtschaftlichen Wiedereröffnung profitieren wird, sollten Disney nicht übersehen.

Der Artikel Disney übt seine Preissetzungsmacht aus ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 17.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images