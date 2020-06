Disney vs. Amazon – welche Aktie ist der bessere Kauf?

Es scheint dieser Tage nicht ganz fair zu sein, Amazon.com und Disney miteinander zu vergleichen. Der Onlineriese steht an der Spitze der Branche und hat neulich ein weiteres Allzeithoch erreicht. Nach Marktkapitalisierung ist es das drittwichtigste Unternehmen der USA. Das kann man von Disney nicht gerade sagen. Einige seiner wichtigsten Geschäftsbereiche sind derzeit nicht funktionsfähig und die Aktie wird weit unter den Höchstständen gehandelt. Die wurden kurz vor Thanksgiving im vergangenen Jahr erreicht.

Aber bei der Investitionsentscheidung geht es nicht nur um den Kauf des größten Unternehmens oder desjenigen, bei dem es richtig läuft. Der Markt hat die bekannten Fundamentaldaten bereits eingepreist. Die beste Entscheidung läuft oft darauf hinaus, welches Unternehmen in Zukunft eher für positive Überraschungen sorgen wird. Schauen wir uns beide Unternehmen doch mal genauer an.

Karten neu gemischt

Beginnen wir mit einer Frage, die neun von zehn Investoren wahrscheinlich falsch beantworten würden: Welches Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein höheres Umsatzwachstum verzeichnet? Es ist nämlich nicht Amazon mit seinem Umsatzanstieg von 22,7 % in den letzten vier Quartalen. Disney hat im vergangenen Jahr ein Wachstum von 30,9 % verzeichnet, aber das ist nur auf den 71,3 Milliarden Dollar Deal für das Film- und Fernsehgeschäft von Twenty-First Century Fox zurückzuführen, der im März dieses Jahres durchging.

In Wirklichkeit ist Disney schwerfällig. Man muss bis ins Geschäftsjahr 2004 (vor über 15 Jahren) zurückgehen, um das letzte Mal ein zweistelliges Umsatzwachstum zu finden. Amazon hingegen wuchs in den letzten Jahren wie wahnsinnig. Es hat nie ein einstelliges Wachstum verzeichnet, selbst als die Dotcom-Blase vor zwei Jahrzehnten platzte oder die Finanzkrise von 2008 durchzustehen war. Selbst Corona konnte Amazon nicht zusetzen; wenn überhaupt, dann hat die Pandemie das Wachstum noch mal beschleunigt.

Amazon glänzt dieser Tage. Immer mehr Verbraucher kaufen online, um sich nicht zu infizieren. Amazons digitale Videos, Musik und Bücher unterhalten die Menschen zu Hause. Außerdem sorgt das Geschäft mit der Cloud für Furore.

Und Disney?

Bei Disney sieht es derzeit anders aus. Disney+ läuft gut, und sogar ESPN hat trotz der wenigen Live-Sportübertragungen hohen Zuwachs bei den Zuschauerzahlen verzeichnet. Aber darüber hinaus ist das alles ziemlich entmutigend. Die Freizeitparks in den USA bleiben mindestens bis Mitte Juli geschlossen. Disney hat im vergangenen Jahr die sechs Filme mit den höchsten Zuschauerzahlen herausgebracht, aber da die Multiplex-Kinos im ganzen Land geschlossen sind, musste das Studio die Veröffentlichungstermine für einen Film verschieben. Der Verkauf von Lizenzprodukten läuft ebenfalls schlecht.

Ich persönlich besitze Aktien von Disney, habe keine Aktien von Amazon. Ich muss für mich leider sagen: Amazon ist im Moment die bessere Investition. Wir befinden uns jetzt offiziell in einer Rezession, und das ist ein fruchtbarer Boden für das Angebot von Amazon. Disney als Premium-Marke mit Produkten im Premium-Preissegment wird es hingegen nicht so gut gehen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis seine Freizeitparks finanziell wieder zur Tagesordnung übergehen. Auch das Modell der Filmstudios wird wohl nie mehr dasselbe sein.

Disney ist nach wie vor der unangefochtene Champion in Sachen Familienunterhaltung. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen den Markt schlagen wird. Aber selbst bei den derzeitigen Bewertungen ist Amazon im Moment der bessere Kauf.

