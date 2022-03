Disney World und Disneyland werden nicht so bald schließen

Shanghai Disney kündigte letzten Montag an, dass es aufgrund der jüngsten Verschärfung der BA.2-Variante der COVID-19-Krise vorübergehend geschlossen werden wird.

Hongkong Disneyland ist bereits seit Januar geschlossen und wird voraussichtlich noch mindestens einen Monat geschlossen bleiben.

Da die Sterblichkeitsrate immer noch weit unter dem Höchststand von vor 14 Monaten liegt, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Disney World und Disneyland den Betrieb einstellen werden.

Wichtige Punkte

Die globale Reichweite der Themenparks von Walt Disney (WKN:8556861.53% ) ist in diesen Tagen nicht voll ausgelastet. Da die Zahl der COVID-19-Fälle in China wieder ansteigt, gab Shanghai Disney letzten Montag bekannt, dass es vorübergehend seine Pforten schließen wird. Das Resort schließt sich damit dem Hong Kong Disneyland an, das seinen Betrieb im Januar eingestellt hat.

Es gibt keinen Zeitplan, wann Shanghai Disney wieder in Betrieb genommen wird, aber es ist nicht so, dass die geplanten Wiedereröffnungsdaten in Stein gemeißelt sind. Ursprünglich sollte Hongkong Disneyland nur zwei Wochen lang geschlossen bleiben, doch nun wird es mindestens bis zum 20. April dunkel bleiben. Die Disney-Themenparks in Paris und Tokio bleiben geöffnet und heißen ebenso wie die beiden inländischen Resorts des Medienriesen weiterhin Gäste an den Drehkreuzen willkommen.

Angesichts der weltweit steigenden Zahl neuer COVID-19-Fälle stellt sich die Frage, ob Disney World in Florida und das ursprüngliche Disneyland Resort in Kalifornien ihren Betrieb einstellen werden. Natürlich ist alles möglich, aber eine Schließung von Disneys Attraktionen in den USA ist unwahrscheinlich.

Die Welt ist klein…

Disney World hat seine vier Themenparks in Florida vor zwei Sommern nach einer viermonatigen Schließung wiedereröffnet. Das kleinere, aber ikonische Disneyland nahm seinen Betrieb im April letzten Jahres nach einer viel längeren Schließung wieder auf.

Im Gegensatz zu einigen Disney-Parks in Übersee, die seit der Wiederaufnahme des Betriebs im Jahr 2020 pandemiebedingte Unterbrechungen erlebt haben, musste keines der US-Resorts geschlossen werden. Die Sicherheitsmaßnahmen im Park wurden je nach den örtlichen Gegebenheiten verschärft und gelockert. Beide Resorts verlangen von ihren Gästen, dass sie im Voraus reservieren, um die Besucherzahlen zu begrenzen. Für tatsächliche Schließungen an beiden Küsten muss wahrscheinlich noch viel passieren.

Disney World und Disneyland blieben im vergangenen Jahr bis spät in die Nacht geöffnet, obwohl die Omicron-Variante zu einer größeren Anzahl neuer und aktiver Fälle führte als jede andere Variation zuvor. Die verbesserten Impfraten in den USA trugen dazu bei, dass die Prognosen derjenigen, die an dem Virus erkrankten, besser wurden und die täglichen Todesfälle nie wieder die Spitzenwerte von Anfang 2021 erreichten.

Es mag noch zu früh sein, um abzuschätzen, wie sich die neue BA.2-Variante global oder national auswirken wird, aber der Konsens beider politischer Lager ist, dass die Geschäfte weiterlaufen werden, solange die Eindämmungsbemühungen die Todesfälle nicht in Schach halten. Disneys Freizeitparks haben - wie die meisten nationalen Freizeitparks und regionalen Vergnügungsparks - lange gebraucht, um nach der ersten Schließung vor 24 Monaten wieder in Schwung zu kommen.

Disneys heimische Themenparks erzielten in ihrem letzten Quartal Rekordumsätze und Betriebsergebnisse. Es wäre für Disney viel einfacher, die Anforderungen an die Maskierung und soziale Distanzierung zu verschärfen, als die Drehkreuze wieder zu schließen, vor allem, wenn es darum geht, auswärtige Besucher zu umwerben, die Wochen und Monate, wenn nicht sogar Jahre, mit der Planung ihres Disney-Urlaubs verbringen.

Die Freizeitparkbranche hat in den letzten zwei Jahren viel gelernt, aber es ist immer schwierig, den Schwung zurückzugewinnen, wenn er einmal verloren gegangen ist. Gesundheitsrisiken werden immer an erster Stelle stehen, aber wenn Disneys Parks in den Staaten in der Lage waren, während der Delta- und Omicron-Varianten sicher geöffnet zu bleiben, wird es viel brauchen, damit BA.2 den Betrieb unterbricht.

Finanziell gesehen kann Disney den Sturm der aktuellen Schließungen in Hongkong und jetzt auch in Shanghai überstehen. Es ist ein gut diversifizierter Medienwert. Außerdem besitzt das Unternehmen eine beträchtliche (aber trotzdem minderheitliche) Beteiligung an diesen beiden Resorts. Die Resorts in den USA und Frankreich gehören dem Unternehmen vollständig und das Resort in Tokio wird im Rahmen eines Lizenzvertrags als Lizenznehmer geführt.

Es ist unwahrscheinlich, dass Disney World und Disneyland in nächster Zeit ihre Pforten schließen werden, aber das bedeutet nicht, dass Investoren und Freizeitparkfans die BA.2-Variante einfach ignorieren können.

Der Artikel Disney World und Disneyland werden nicht so bald schließen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 21.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool