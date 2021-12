Disneyland lässt endlich den Geist aus der Flasche

Disneyland führt letzten Mittwoch neue In-App-Funktionen ein, die das Erlebnis für die Gäste verbessern - und auch die eigenen Chancen, mehr Geld zu verdienen.

Die Gäste können 20 US-Dollar pro Tag für den Zugang zum neuen Genie+ System bezahlen und 7 bis 20 US-Dollar für den einmaligen Zugang zu den drei beliebtesten Attraktionen des Resorts.

Kritiker werden argumentieren, dass die Mautstellen unfair sind, aber der Punkt ist, dass sie Disney helfen, die steigenden Betriebskosten auszugleichen und gleichzeitig billigere Eintritte für diejenigen zu subventionieren, die nicht zahlen können oder wollen.

Die wichtigsten Punkte

Wenn du glaubst, dass Disneyland jetzt eine Geldmaschine ist, komm morgen wieder. Walt Disneys ursprüngliches Themenpark-Resort wird die Angebote Genie, Genie+ und Lightning Lane+, die vor zwei Monaten in Florida ihr Debüt feierten, wieder einführen.

Die neue In-App-Plattform ermöglicht es den Gästen, für den Zugang zu beschleunigten Warteschlangen und anderen Erlebnisverbesserungen zu bezahlen. Die neuen Premium-Zusatzangebote wurden und werden auch weiterhin kritisiert, aber es ist ein kluger Schachzug, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Das ist in diesen Zeiten, in denen die Kosten im Haus der Maus steigen, unerlässlich.

Disneyland weiß, was es tut. Nachdem der Mediengigant den Markt mit zwei rentablen Quartalen in Folge überrascht hat, sind die Themenparks bereit, die Messlatte für die Monetarisierung höher zu legen.

Lightning Lane wieder in einer Dschinni-Flasche fangen

Schauen wir uns kurz die neuen Disneyland-Angebote an, die den Parkgästen ab Mittwoch zur Verfügung stehen werden. Genie heißt der Korb mit kostenlosen App-Funktionen, die es einfacher machen, das Beste aus einem Tag in Disneyland und der angrenzenden Attraktion Disney’s California Adventure zu machen. Genie erstellt eine individuelle Reiseroute, und die Vorschläge werden über eine In-App-Tippliste ständig revidiert, die auf den Vorlieben der Nutzer, den Trends im Park und sogar den Lieblingsrestaurants basiert.

Genie ist raffiniert, und in einer perfekten Welt würde das ausreichen, um die Kritiker zum Schweigen zu bringen. Es ist eine Verbesserung gegenüber der vorherigen App. Sie ist besonders nützlich für Besucher, die zum ersten Mal oder nur selten kommen und nicht wissen, wie der Park aussieht oder welche Tipps und Tricks es gibt, um einen Tag im Park optimal zu nutzen.

Kommen wir nun zu Genie+ und Lightning Lane+, den aufpreispflichtigen Funktionen, mit denen du noch schneller zu den Hauptattraktionen gelangst als Gäste, die nicht bereit sind, für den Komfort der Zeitersparnis zu zahlen. Mit Genie+ können Gäste für den Smartphone-Zugang bezahlen, um die Lightning Lane-Warteschlangen zu reservieren, die sich schneller bewegen als die Standby-Warteschlangen der meisten Gäste. Genie+-Gäste reservieren Zeitfenster und müssen eine bestimmte Zeitspanne warten oder bis sie ihre aktuelle Reservierung aufgebraucht haben, bevor sie eine neue Auswahl treffen können. Genie+ kostet 20 US-Dollar pro Tag und Gast, 5 US-Dollar mehr als in Disney World in Florida. Es ähnelt dem MaxPass-Premium-Angebot, das Disneyland vor der Pandemie hatte, nur dass es jetzt die einzige Möglichkeit ist, in die FastPass-Schlangen zu kommen, die in Lightning Lane-Warteschlangen umbenannt wurden.

Nicht jedes Fahrgeschäft, das eine Lightning Lane hat, steht auf dem Genie+ Menü. Einige der beliebteren Attraktionen bieten die sogenannte Lightning Lane+ an. Die Gäste zahlen eine einmalige Gebühr zwischen 7 und 20 US-Dollar, um die Lightning Lane für Radiator Springs Racers, Star Wars: Rise of the Resistance oder Web Slingers: A Spider-Man Adventure zu nutzen. Der Lightning Lane+ Zugang kann nur für zwei von drei Attraktionen pro Tag gekauft werden.

Die Rechnung geht auf, wenn du bereits mindestens 104 US-Dollar für ein Tagesticket im Disneyland zahlst. Anders sieht es bei Jahreskarteninhabern aus, die zwischen 2 und 4 US-Dollar pro Tag für den ganzjährigen Zugang zu den beliebten Themenparks zahlen. 60 US-Dollar pro Besuch für Genie+ und ein Paar Lightning Lane+ Reservierungen können sich bei wiederholten Besuchen summieren, aber du kannst es Disney nicht verübeln, wenn es seine Preiselastizität testet. Die Leute sind bereit, für den beschleunigten Zugang zu zahlen, auch wenn diejenigen, die nicht zahlen, vielleicht nicht wissen, dass ihre Eintrittskarten von den Käufern von Genie+ und Lightning Lane+ subventioniert werden.

Die meisten Konkurrenten von Disney und sogar die meisten regionalen Freizeitparkbetreiber bieten ihren Gästen die Möglichkeit, für den Zugang zu schnelleren Warteschlangen zu bezahlen. Es ist nicht das, was Disneyland-Fans vor der Pandemie hatten, aber es ist eine ganz neue Welt für den Leithammel der Medienbranche.

Der Artikel Disneyland lässt endlich den Geist aus der Flasche ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 07.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

