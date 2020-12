Diversified Royalty schüttet monatliche Dividende aus

Die kanadische Diversified Royalty Corp. (ISIN: CA2553311002, TSE: DIV) zahlt eine monatliche Dividende von 0,0167 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an ihre Anteilseigner.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. Dezember 2020 (Record date: 15. Dezember 2020). Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver, in der kanadischen Provinz British Columbia. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 8 Mio. CAD (Vorjahr: 8,1 Mio. CAD), wie am 9. November 2020 berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Börse Toronto notiert und liegt seit Jahresbeginn mit 24,84 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 285,25 Mio. CAD (Stand: 4. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de