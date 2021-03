Dividende, Bewertung & Co.: Deutsche Telekom im DAX-Check

Viele womöglich etwas erfahrenere Investoren verbinden mit der Aktie der Deutschen Telekom eine eher unrühmliche Vergangenheit. Der deutsche Telekommunikationskonzern ist rund um die Jahrtausendwende schließlich als Volksaktie angepriesen worden. Das löste eine Börseneuphorie ist, die im Endeffekt mit einer Talfahrt und dem teilweisen Verlust der hiesigen Aktienkultur einhergegangen ist.

Trotzdem: Die Deutsche Telekom besitzt auch eine andere Seite. Nämlich die eines DAX-Schwergewichts, wie man womöglich gerade jetzt im Wachstumsmarkt der Telekommunikation mit 5G-Technologie und weiteren Spielereien auf dem Schirm haben sollte.

Zeit daher für einen kleinen, Foolishen DAX-Check. Hier sind wesentliche Highlights, die du zur aktuellen Ausgangslage, gemessen an der Bewertung, der Dividende und Co., wissen solltest.

Bewertung, Dividende & Co.: Die Deutsche Telekom!

Wie wir mit Blick auf aktuelle Zahlen erkennen können, ist die Aktie der Deutsche Telekom im Moment eigentlich recht erfolgreich. Im letzten Geschäftsjahr 2020 kletterten die Umsätze so beispielsweise im Jahresvergleich um eindrucksvolle 25,4 % auf 101 Mrd. Euro. Ein starker Wert, der auf eine operative Stärke insbesondere im erstarkenden US-Geschäft zurückzuführen ist.

Der Konzernüberschuss ist mit einem Wachstum von 7,5 % im Jahresvergleich und 4,2 Mrd. Euro noch der schwächste Wert gewesen. Die Ergebnisse vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und andere Varianten konnten deutlich zweistellig zulegen. Wobei das EBITDA AL (bereinigt um Sondereinflüsse) um starke 41,6 % auf 35 Mrd. Euro klettern konnte. Das ist wirklich stark.

Unterm Strich bedeutete das ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 Euro. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 16,20 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis damit bei ca. 18,4, was zumindest ein moderates Bewertungsmaß sein könnte. Der Umsatz je Aktie liegt für das Jahr 2020 bei 21,29 Euro, womit das Kurs-Umsatz-Verhältnis sogar bei lediglich 0,76 läge. Der Buchwert je Aktie liegt im Jahr 2020 außerdem gemäß ariva bei 15,24 Euro. Das heißt: Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,06 sieht ebenfalls ziemlich fair aus.

Zudem plant das Management, ein weiteres Mal eine Dividende von 0,60 Euro an die Investoren auszuzahlen. Der Wert liegt exakt auf Vorjahreshöhe, jedoch unter dem Dividendenniveau von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2020. Mit einer Dividendenrendite von 3,70 % liegt der Wert jedoch ebenfalls über dem Durchschnitt des DAX.

Die weiteren Aussichten!

Ein Wachstumstreiber für die Deutsche Telekom ist die erstarkende Position im US-Markt geworden. Der DAX-Konzern hat das eigene US-Geschäft mit dem Konkurrenten Sprint fusioniert und sichert sich derzeit konsequent Marktanteile. Das könnte auch in Zukunft ein klarer Wachstumstreiber sein.

Wer als Investor daher davon überzeugt ist, dass zumindest ein moderates Wachstum weiterhin und mittelfristig wahrscheinlich bleibt, der kann bei der Aktie der Deutschen Telekom durchaus einen näheren Blick riskieren. Auch wenn die Aktie ihre Qualitäten als Volksaktie eingebüßt hat, so ist der Bewertungsmix nicht unattraktiv.

