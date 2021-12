Dividende & Bewertung im Fokus: Wo steht W. P. Carey mit 5 % Dividendenrendite in 5 Jahren?

W. P. Carey ist ein überaus interessanter Real Estate Investment Trust mit über 5 % Dividendenrendite. Gemessen an einer aktuellen Quartalsdividende in Höhe von 1,055 US-Dollar und einem Aktienkurs von 80,53 US-Dollar liegt die Ausschüttungsrendite genauer gesagt bei 5,24 %. Definitiv ein hoher Wert für ein starkes passives Einkommen.

Allerdings sollten sich Foolishe Investoren gerade bei REITs wie W. P. Carey fragen: Existiert eine moderate Wachstumsperspektive? Das wollen wir heute ein wenig näher unter die Lupe nehmen, wenn wir uns fragen, wo diese spannende Dividendenaktie denn eigentlich in fünf Jahren steht. Im Fokus dabei, natürlich, die fundamentale Bewertung und gleichzeitig auch die Dividende.

Bewertung & Dividende: Wo steht W. P. Carey in 5 Jahren?

W. P. Carey neigt als Real Estate Investment Trust trotz über 5 % Dividendenrendite zu einem moderaten Wachstum. Wobei das in Zeiten von COVID-19 und der Pandemie eher die Dividende betraf und auch hier vergleichsweise gering ausfiel. Summieren wir die Wachstumsraten der vergangenen fast drei Jahre, so lag das Dividendenwachstum auf Jahresbasis bei ca. 1 % oder sogar knapp darunter.

Gemessen an einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 ist sogar Stagnation vergleichsweise attraktiv. Immerhin winkt eine hohe, zumindest moderat wachsende Dividende. Reinvestitionen können bei W. P. Carey außerdem ein deutlich stärkeres Dividendenwachstum bringen. Trotzdem wollen wir einmal schauen: Was kann der Real Estate Investment Trust operativ aus eigener Kraft leisten?

Gute Frage! Im Endeffekt sehe ich weiterhin einen moderaten Turnaround, der ein moderates Ergebniswachstum bringen könnte. Gleichzeitig hat das Management von W. P. Carey zuletzt zugekauft, was ebenfalls ein Bestandteil eines moderaten Wachstums sein dürfte. Ein wesentlicher Teil ist jedoch die Inflation und der Ausgleich derselben: Im Portfolio des Real Estate Investment Trusts schlummern nämlich 60 % an Verträgen, die an die Preisniveauentwicklung gekoppelt sind. Das wiederum sollte sich bei den Funds from Operations je Aktie und den Erlösen bemerkbar machen.

Das, was viele Investoren daher vielleicht nicht wissen, ist ein guter Hedge gegen die Inflation. Zumal weitere 35 % der Mietverträge moderate Preiserhöhungen jedes Jahr mitbringen. Ein moderates, einstelliges Wachstum scheint mir daher jetzt möglich. Ich würde es auf mindestens 3 % in dieser Zeit und mit Blick auf die kommenden fünf Jahre taxieren.

Rechnen wir damit!

3 % Wachstum bei den Funds from Operations und bei W. P. Carey kann ein bedeutender Katalysator sein. Wenn auch natürlich ein moderater. Trotzdem kann sich das Kurs-FFO-Verhältnis dadurch in einem halben Jahrzehnt auf einen Wert von 13,9 reduzieren. Steigt die Dividende gleichermaßen und damit wieder etwas stärker, so könnte die Dividendenrendite bis auf 6,07 % wachsen. Auch das ist wirklich eine interessante Perspektive.

Die Aktie von W. P. Carey ist daher keine, die einen schnell reich macht. Mit einer hohen Dividende und einer insgesamt moderaten Bewertung reicht jedoch ein moderates Wachstum, um solide Renditen einzufahren. Wer das sucht, der kann durchaus einen näheren Blick riskieren.

