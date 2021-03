Dividende – clever investieren statt kassieren!

In ein paar Wochen beginnt die Dividendensaison. Die jährliche Ausschüttungen der Unternehmen sind für viele Investoren ein maßgeblicher Grund für ein Aktieninvestment. Dies gilt umso mehr, als mit Staatsanleihen aktuell kaum Renditen zu erzielen sind und eine Ende des niedrigen Zinsniveaus noch nicht absehbar ist. Gleichwohl hat die Corona-Pandemie im Zahlenwerk zahlreicher Unternehmen Spuren hinterlassen. Einige Konzerne kürzten daraufhin die Dividende. Allianz, BASF, Deutsche Telekom und Münchener Rück haben hingegen die Zahlung einer Dividende auf Vorjahresniveau bereits bestätigt. Mit aktuell mehr 3,5 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) weisen diese Standardwerte einmal mehr eine überdurchschnittliche Dividendenrendite auf.

Statt die Dividende zu kassieren, können Anleger die Ausschüttung jedoch auch investieren – das senkt das Risiko gegenüber einer Direktanlage in eine Aktie zu einem gewissen Grad. Für diese Strategie eignen sich unter anderem Bonus Pro-Zertifikate, Express Plus-Zertifikate oder Express Aktienanleihe Protect. Bei diesen Wertpapieren wird bei Emission eine Barriere festgelegt. Sie liegt bei diesen Wertpapieren bei 60 beziehungsweise 70 % des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag. Diese Zertifikate und Aktienanleihe bieten somit auch dann eine Chance auf Rendite, wenn die zugrundeliegende Aktie marginal fällt. Notiert die zugrundeliegende Aktie am letzten Bewertungstag oberhalb der Barriere, erhalten Anleger den Bonus- beziehungsweise Höchstbetrag. Bei den Express-Produkte besteht die Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung. In diesem Fall fällt die Rückzahlung geringer aus. Notieren die Aktien allerdings zum festgelegten Zeitpunkt unter der jeweiligen Barriere, erleiden Investoren einen Verlust.

Investmentprodukte auf dividendenstarke Aktien

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis in EUR letzter Bewertungstag Bemerkung Allianz SE Express Aktienanleihe Protect HVB59X* 101,25 07.07.2025 Zinssatz 3,75 % p.a.***, Barriere 60%** BASF SE Bonus Pro Zertifikat HVB59Y* 1.010,00 02.04.2026 Bonusbetrag 1.245 EUR, Barriere 70%** Deutsche Telekom AG

Express Plus Zertifikat HVB5A2* 1.010,00 07.07.2025 max. Rückzahlungsbetrag 1.252 EUR, Barriere 70 %** Münchener Rück. AG

Bonus Pro Zertifikat HVB5A1* 1.010,00 02.04.2026 Bonusbetrag 1.230 EUR, Barriere 70%**

* Zeichnungsfrist bis 08.04.2021; ** des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag *** bezogen auf den Nennwert; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.03.2021; 14:30 Uhr

Weitere Produkte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung dieser oder andere Aktien finden sie hier.

NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dividende – clever investieren statt kassieren! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).