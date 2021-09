Dividenden reinvestieren oder ausgeben: 3 Faktoren

Die eintreffenden Dividenden reinvestieren oder ausgeben: Im Endeffekt sind das die beiden Optionen, die man als Investor besitzt. Welche dieser Optionen man wählen sollte, das könnte natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig sein.

Aber welche Faktoren sind dafür entscheidend, ob man die eintrudelnden Dividenden reinvestieren oder ausgeben sollte? Eine interessante Frage. Ich jedenfalls würde auf die folgenden drei Dinge achten. Wer weiß: Vielleicht sind sie auch für dich relevant.

Dividenden reinvestieren oder ausgeben: Höhe des Einkommens

Ob man die Dividenden reinvestieren oder ausgeben sollte, kann man mit Blick auf die Höhe des Einkommens beantworten. Oder anhand der Frage, ob man gewisse Ziele und Höhen schon jetzt erreicht hat oder nicht.

Wer beispielsweise seinen Lebensunterhalt mit seinen Ausschüttungen decken kann, der sollte möglicherweise die Mittel verwenden. Das Reinvestieren ist dann vielleicht nicht mehr so ratsam. Natürlich könnte es angebracht sein, konsequent einen Vermögensaufbau zu verfolgen. Irgendwann sollte ein gewisser Mitteleinsatz jedoch im Vordergrund stehen. Vor allem, wenn es darum geht, die Rentenlücke zu schließen. Oder möglicherweise die finanzielle Freiheit zu genießen.

Dividenden reinvestieren oder ausgeben ist daher eine Frage, die man quantitativ beantworten kann. Sobald man seine Ziele plus eine gewisser Sicherheitsmarge erzielt hat, ist das weitere Reinvestieren eigentlich obsolet. Bedenke: Es geht darum, dass deine Finanzen dein Leben unterstützen, nicht dein Leben deine Finanzen.

In welcher Situation befindest du dich?

Ob man die Dividenden reinvestieren oder ausgeben sollte, ist außerdem von etwas anderem abhängig. Nämlich der eigenen, jetzigen Situation. Wenn du beispielsweise bereits in Rente bist und eine Rentenlücke vor dir siehst, ist ebenfalls das Verwenden ratsam. Falls nicht und du das Geld nicht direkt benötigst, ist es möglicherweise cleverer, zu reinvestieren.

Deine persönlichen Verhältnisse und deine jetzige Situation solltest du daher ebenfalls nicht außer Acht lassen. Wenn du jedoch beispielsweise noch in deinen jungen Jahren bist und gerade erst mit dem Investieren begonnen hast, solltest du nicht auf den Verzehr setzen. Nein, sondern das Potenzial lieber für weitere Möglichkeiten nutzen.

Dividenden reinvestieren oder ausgeben: Dein Ansatz

Zu guter Letzt kannst du die Frage, ob du Dividenden reinvestieren oder ausgeben solltest mit deinem Ansatz beantworten. Bist du ein Einkommensinvestor, der die Ausschüttungen im Fokus hat? Oder handelt es sich bei den Auszahlungen eher um ein nettes Zubrot? Je nach Ausgangslage könnten ebenfalls andere Entscheidungen sinnvoll sein.

Wenn die Dividende das Zubrot ist, kann eine Verwendung sinnvoller sein. Dein Gesamtportfolio kann schließlich vermutlich auch ohne renditetechnisch gut performen. Aber auch das genaue Gegenteil ist möglich: Ohne Dividenden im Fokus sind Reinvestitionen ebenfalls eine Option, es geht dir schließlich nicht um das Einkommen.

Du siehst daher: Die Frage, ob man Dividenden reinvestieren oder ausgeben sollte, ist von vielen Faktoren abhängig. Das Bemerkenswerte: Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Auch das ist für mich eine wichtige Erkenntnis.

Der Artikel Dividenden reinvestieren oder ausgeben: 3 Faktoren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images