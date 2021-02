Dividenden-Strategie mit ETFs: Darauf musst (!) du achten!

Möchtest du eine Dividenden-Strategie mit ETFs verfolgen? Falls ja, so ist das gegenwärtig alles andere als einfach. Gängige, marktbreite Indizes kommen gerade einmal auf Ausschüttungsrenditen von knapp 2 % oder weniger. Das könnte einfach zu wenig sein.

Foolishe Investoren müssen in diesem Fall auf Spezialisierungen setzen. Lass uns daher einmal schauen, unter welchen Prämissen eine Dividenden-Strategie mit ETFs möglich ist. Und unter welchen Prämissen lieber nicht.

Dividenden-Strategie mit ETFs: Tappe nicht in die Falle!

Grundsätzlich gilt, dass man als Foolisher, passiver Dividendenjäger bei ETFs einigen Fallstricken aus dem Weg gehen sollten. Deshalb rücken wir diesen Blickwinkel zunächst besonders in den Fokus. Ich unterscheide das an dieser Stelle einmal in die klassische Dividendenfalle bei einer Dividenden-Strategie mit ETFs sowie eine Diversifikations-Falle.

Foolishe Investoren müssen tunlichst aufpassen, dass sie nicht einfach einen High-Yield-Dividenden-Mix auf Passivfonds auswählen. Solche Mixe sind häufig zyklisch, anfällig für Dividendenkürzungen und auf einen Value-Ansatz bedacht. Das mag bei einzelnen Aktien klappen. Auf Passivfondsbasis gibt es jedoch häufig Gründe, weshalb die Dividendenrenditen vieler Aktien so hoch sind. Regelmäßig hat das eher wenig bis geringe Aussichten auf künftige Erfolge. Wie gesagt: In Summe, bei einzelnen Aktien kann das durchaus anders sein.

Wer daher eine Dividenden-Strategie mit ETFs verfolgen möchte, sollte bei solchen Mixen aufpassen und sie auf Herz und Nieren überprüfen. Allerdings gibt es noch eine zweite Baustelle, die es zu umschiffen gilt: Nämlich eine zu geringe Diversifikation. Viele Dividenden-ETFs sind sehr konzentriert. Der Div-DAX beispielsweise umfasst gerade einmal 15 verschiedene Aktien. Für einen zyklischen Index ist das in der Regel sehr wenig. Wenn du diesen zwei Aspekten daher aus dem Weg gehst, stehen die Chancen gut, dass du eine richtige Wahl triffst.

Achte auf Qualität!

Das, worauf Foolishe Investoren bei einer Dividenden-Strategie mit ETFs achten sollten, ist die Qualität. Das heißt, Foolishe Investoren sollten zwingend darauf achten, dass nicht bloß Aktien mit hoher Dividendenrendite gebündelt werden. Nein, sondern idealerweise solche mit Potenzial und moderaten bis intakten Wachstumsgeschichten sowie defensiven Geschäftsmodellen. Und das eben auf Basis eines breiteren Kompromisses.

Klingt schwierig? Keine Frage, ist es auch. Nur so wird man als Einkommensinvestor jedoch sicherstellen können, dass man wirklich einen lukrativen und renditestarken ETF mit Dividendenvorzügen einsammeln kann. Die Dividendenrendite kann dabei zweitrangig sein. Allerdings sind auch Renditen zwischen 2 und 3 % durchaus möglich, Tendenz langfristig mit Wachstum weiter steigend.

Dividenden-Strategie mit ETFs: Auch das ist möglich!

Eine Dividenden-Strategie mit ETFs umzusetzen ist daher gar nicht mal so einfach, aber trotzdem möglich. Foolishe Investoren können trotzdem in Anbetracht des Researchs kritisch hinterfragen, ob das noch lukrativ ist. Im Zweifel könnten einzelne Aktien vielleicht die bessere Alternative für ein zuverlässiges, passives Einkommen sein.

