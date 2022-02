Dividendenaktie Allianz: Auch das zementiert den Dividendenwachstumskurs!

Die Allianz-Aktie bringen viele Investoren wieder vermehrt mit Dividendenwachstum und einem operativen Wachstum in Verbindung. Nach einer Zeit eher durchwachsener Unternehmensnachrichten rund um die Structured Alpha Fonds sind es die mittelfristigen Ziele des DAX-Versicherers, die in den Fokus gerückt sind.

Um es an dieser Stelle kurz zu machen: Die Dividende soll um mindestens 5 % p. a. klettern. Wohingegen das operative Ergebnis je Aktie gemäß der mittelfristigen Prognose um 5 bis 7 % jeweils im Jahresvergleich wachsen soll. Dadurch dürfte die schon jetzt eher preiswerte Aktie neuen Auftrieb erhalten.

Wie auch immer: Die Allianz-Aktie rüstet sich auch operativ konsequent, um weitere Wachstumsmöglichkeiten zu finden. Eine neue Schlagzeile zu Beginn dieser Woche zeigt, dass das Management weiterhin sehr umtriebig ist. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten.

Allianz-Aktie: Zukauf in Griechenland!

Wie das Management der Allianz-Aktie zum Montag dieser Woche mitgeteilt hat, ist man in Griechenland fündig geworden, was Investitionen in weiteres Wachstum angeht. Demnach hat man eine Beteiligung in Höhe von 72 % an European Reliance General Insurance gekauft. Dafür zahlt der DAX-Versicherer offenbar 207 Mio. Euro aus, wobei das gemäß der Kommentierung von finanzen.net gleichzeitig auch ein Übernahmeangebot für die restlichen ausstehenden Aktien beinhaltet.

Damit läge der Gebotspreis bei 7,80 Euro je European-Reliance-Aktie. Wobei die Allianz-Aktie dafür per Zukauf Zugriff auf ein weiteres Prämienvolumen in Höhe von 223 Mio. Das ist für den DAX-Versicherer natürlich nicht die Welt. Aber ein kleiner Zukauf, der zumindest anorganische Wachstumsmöglichkeiten für den Konzern bringen kann.

Die günstige fundamentale Bewertung ist vorrangig

Die Übernahme des Versicherers in Griechenland ist ein weiteres Mosaikteilchen bei der Investitionsthese der Allianz-Aktie. Allerdings ist es eher die moderate Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12, die preiswert ist. Gemäß der Prognose eines moderaten Ergebniswachstums scheint die Perspektive insgesamt auf solide Renditen in den nächsten Jahren gepolt.

Anorganisches Wachstum gehört bei der Allianz-Aktie dazu, in den vergangenen Jahren hat es des Öfteren Zukäufe gegeben, um das Geschäftsmodell zu erweitern. Es zeigt sich an dieser Stelle, dass diese Strategie noch am Ende ist.

