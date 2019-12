Dividendenaristokraten: Eine gute Wahl für das Jahr 2020?

Die aktuelle Weihnachtszeit und die Tage rund um den Jahreswechsel werden viele Sparer und Investoren für sich zu nutzen wissen. Zwischen den Feiertagen wird es mit Sicherheit bei dem einen oder anderen ein paar ruhige Momente geben, in denen man seine finanziellen Ziele für die kommenden Wochen und Monate fixiert. So mancher wird womöglich auch erstmalig über Aktien und Börsenstrategien nachdenken.

Und so mancher sehnt sich nach den volatilen Tagen der Vergangenheit (die jedoch unterm Strich erneut erfolgreich enden) vielleicht nach etwas defensiver Klasse. Oder aber defensiver aristokratischer Klasse, die möglicherweise besonders vielversprechend sein könnte.

Schauen wir im Folgenden daher einmal, ob Dividendenaristokraten für das kommende Börsenjahr eine interessante Wahl sein könnten. Beziehungsweise was es bei der Auswahl solcher aristokratischer Ausschütter zu beachten gilt.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

1. Achte auf die Bewertung

Eine erste Sache, den man als Foolisher Dividendenjäger bei der Auswahl seiner aristokratischen Ausschütter stets im Auge behalten sollte, ist natürlich die Bewertung. Auch wenn eine Dividendenaktie schließlich über einen Lauf von 25 Jahren an stets konstanten, sowie jährlich angehobenen Ausschüttungen verfügt, sagt diese Historie wenig über die ganzheitliche Chance, beziehungsweise das Risiko einer solchen Aktie aus.

Zwar kann eine solche Historie möglicherweise ein starker Indikator dafür sein, dass hier zumindest weiterhin stets konstante Ausschüttungen lauern werden. Allerdings muss das renditetechnische Gesamtpaket nicht zwangsläufig immer eine attraktive Wahl sein. Vor allem nicht, wenn ein solch aristokratischer Ausschütter ambitioniert bewertet ist und das Abwärtsrisiko möglicherweise größer ist als die Aussicht auf weitere Kursgewinne.

Gerade nach dem erfolgreichen Börsenjahr 2019, in dem insbesondere defensive und Dividendenaktien erneut stark angestiegen sind, sollte die Bewertung ein wichtiger Blickwinkel sein. Möglicherweise ist so mancher aristokratische Ausschütter hier nun nicht mehr die beste Wahl.

2. Achte auf das Dividendenwachstum

Ein zweiter Aspekt, den man als Foolisher Dividendenjäger bei der Auswahl seiner aristokratischen Ausschütter stets im Auge behalten sollte, ist außerdem das Dividendenwachstum. Natürlich, Fool, viele Aristokraten neigen dabei dazu, über die Jahre zu wachsen. Allerdings existieren hier rein qualitativ bedeutende Unterschiede.

So mancher Aristokrat erhöht stärker seine Ausschüttungen als andere und diejenigen, die hier über ein rasanteres Wachstum verfügen, könnten langfristig die bessere Option sein. Selbst wenn sie möglicherweise nicht gleich zu Beginn über die höhere Dividendenrendite verfügen.

Zugleich kann ein solch stärkeres Dividendenwachstum ein weiterer Indikator dafür sein, wo unterm Strich die intaktere und rasantere Wachstumsgeschichte lauert. Das Wachstum der Ausschüttungen muss schließlich irgendwo herkommen und häufig handelt es sich um ein starkes Geschäftsmodell, von dem ebenfalls ein starkes Wachstum ausgeht. Das könnten auch gemessen an der Kursperformance die besseren Dividendenaristokraten sein, die zugleich bei den aktuell hohen Bewertungen über das Potenzial verfügen, über kurz oder lang in diese hineinzuwachsen.

3. Achte auf das Geschäftsmodell!

Apropos Geschäftsmodell. Das ist natürlich sowieso ein Aspekt, auf den man bei der Auswahl seiner Dividendenaristokraten achten sollte. Letztlich sind solche Ausschütter noch immer gewöhnliche Aktien, die einer gewöhnlichen, fundamentalen Analyse standhalten sollten. Die Dividendenhistorie sollte über diesen Blickwinkel nicht hinwegtäuschen.

Eine starke Dividendenhistorie sollte daher zwingend von einem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell begleitet werden, damit hier auch weitere stabile Ausschüttungen lauern können. Ansonsten besteht hier nicht bloß kurzfristig die Gefahr einer Dividendenkürzung oder eines Bruchs mit der Konstanz. Sondern natürlich auch, dass man als Investor kurstechnisch ordentlich Verluste wird hinnehmen müssen.

Sei wählerisch!

Dividendenaristokraten können daher definitiv für das kommende Börsenjahr 2020 eine Option sein, allerdings sollte man als Investor hier (wie eigentlich immer!) sehr wählerisch sein. Grundsätzlich sind Faktoren wie das Geschäftsmodell und auch die weiteren Aussichten zu berücksichtigen. In Anbetracht des erfolgreichen Jahres 2019 womöglich auch verstärkt die Bewertungen. Ansonsten dürften bei vielen dieser Namen auch weiterhin konstante, stabile Zahlungen lauern, die man sich als Investor durchaus mal ansehen kann.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: Getty Images