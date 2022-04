Dividendenjäger? Höre hier auf Warren Buffett!

Als Dividendenjäger auf Warren Buffett hören? Ja, unbedingt! Schließlich schätzt das Orakel von Omaha selbst auch Aktien mit einem starken, idealerweise sogar wachsenden freien Cashflow, die ihm eine starke Dividende und Mittelzuflüsse bescheren. Wobei es eben nicht primär um die Dividende geht, sondern um das Unternehmen, dessen Qualität, starke Produkte und Dienstleistungen und in der Quintessenz die Möglichkeit für Ausschüttungen oder Aktienrückkäufe.

Trotzdem hat Warren Buffett für Dividendenjäger einen guten Hinweis parat. Es geht um das Gestern und das Morgen sowie darum, worauf man als Investor achten sollte und wovon man sich noch etwas kaufen kann. Und wovon eben nicht.

Dividendenjäger: Höre auf Warren Buffett und dieses Zitat!

Warren Buffett wird das folgende Zitat zugeschrieben, das wir uns zunächst natürlich näher ansehen wollen. Im Endeffekt geht es nicht direkt um Dividendenaktien. Nicht einmal um eine Ausschüttung oder einen freien Cashflow. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass gerade Dividendenjäger häufig einen fatalen bis falschen Fokus haben. Hier nun zum Zitat:

Der Investor von heute profitiert nicht vom Wachstum von gestern.

Warum ist dieses Zitat ausgerechnet für Dividendenjäger so relevant? Ganz einfach: Sehr häufig liest man argumentativ, dass eine Dividendenhistorie besonders interessant, zuverlässig oder wachstumsstark ist. Das spricht für vermeintliche Qualität oder für einen starken Indikator mit Blick auf die Zukunft. Zugegebenermaßen kann das teilweise der Fall sein. Muss es aber nicht.

Deshalb sollte, so Warren Buffett, der smarte Investor heute nicht mehr auf das Wachstum von gestern achten. Oder insgesamt auf die Dividende von gestern. Nein, sondern es geht beim erfolgreichen Investieren darum, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen: Wo lauert auch jetzt noch eine attraktive Chance mit Blick in die Zukunft? Es geht nicht darum, die beste Aktie mit der idealen Vergangenheit zu identifizieren. Nein, sondern die Dividendenaktien, die jetzt vor einer solchen Entwicklung stehen.

Eine Frage des Fokus

Wie gesagt: Das Zitat von Warren Buffett adressiert nicht nur Dividendenjäger. Auch andere Investoren oder Growth-Anleger können diese Weisheit nutzen, um erfolgreich zu investieren. Das Wachstum der Vergangenheit muss sich bei jeder Aktie nicht in die Zukunft einfach fortschreiben lassen.

Trotzdem ist das Investieren in Dividendenaktien häufig damit verbunden, dass man schaut, welche Vergangenheit die jeweiligen Aktien haben. Das mag ein solider Indikator sein, aber es geht primär auch darum, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen: Wo sehe ich jetzt noch die besten langfristigen Chancen?

