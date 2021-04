Dividendenkönig Coca-Cola: Mit Produktexpansion auf Wachstumskurs

Die Coca-Cola-Aktie macht in diesen Tagen eine Menge Schlagzeilen. Insbesondere die aktuellen Quartalszahlen sind dabei deutlich besser gewesen als zuletzt. Der US-amerikanische Getränkekonzern konnte schließlich wieder ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 US-Dollar ausweisen. Beziehungsweise von 0,55 US-Dollar auf bereinigter Basis.

Das wiederum stellt die königliche Dividende auf ein sichereres Fundament. Gemessen an den 0,42 US-Dollar Quartalsdividende ist die Ausschüttungssumme schließlich wieder deutlich nachhaltiger. Der Turnaround könnte damit weiteres Dividendenwachstum ermöglichen.

Mittel- bis langfristig benötigt Coca-Cola allerdings auch ansonsten moderate Wachstumstreiber, um die Dividende konsequent weiter erhöhen zu können. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was Foolishe Investoren zu Plänen bei der Produktexpansion wissen sollten. Sowie, welches Wachstumspotenzial enthalten sein könnte.

Coca-Cola: Hard Seltzer in der Schweiz

Wie wir mit Blick auf einige interessante Meldungen erkennen können, kommt ein neues Produkt künftig auch in der Schweiz an. Coca-Cola plant demnach, einen ersten Hard Seltzer in das europäische Land zu launchen. Das könnte der Beginn einer Wachstumsperspektive sein.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Hard Seltzer Topo Chico, den das Management zunächst lancieren möchte. Coca-Cola setzt damit seine Produktetablierung der alkoholischen Getränke weiter fort. Sowie auch in andere Märkte als dem US-amerikanischen Kernmarkt.

Der Markt der alkoholischen Getränke verknüpft mit Produkten aus dem Hause Coca-Cola könnte zukünftig ein weiteres Wachstumsfeld sein. Alkohol ist ein bislang eher unerschlossener Geschäftsbereich für den US-Getränkekonzern. Der Markteintritt könnte das jedoch ändern.

Besonders für das moderate Wachstum des Dividendenkönigs könnte das ein wichtiger Schritt sein. Wobei einzelne Produkte in vereinzelten Regionen vermutlich nicht ausreichend sein werden, um einen spürbaren Erfolg zu generieren. Aber immerhin: Es ist ein Anfang.

Alkoholische Getränke bieten eine Menge Potenzial

Dass Coca-Cola auf Hard Seltzer setzt, könnte insgesamt für den US-Konzern der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein. Im Rahmen des letzten Quartalszahlenwerks und der jüngsten Telefonkonferenz sind diese neuen Produkte ebenfalls ein Thema gewesen.

Das Management von Coca-Cola spricht dabei von einem sehr ermutigenden Start dieser neuen Produktreihe. Eine Aussage, die für mich nach einem sehr soliden Umsatzwachstumspotenzial klingt. Natürlich ist es ein langer Weg, bis es zu einem nennenswerten Effekt kommt. Der Beginn der Produktexpansion könnte jedoch eine Menge Potenzial bieten. Entsprechend positiv ist es zu werten, dass der US-Getränkekonzern das Produkt jetzt auch in anderen Märkten launcht, jetzt beispielsweise in der Schweiz.

