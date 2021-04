Dividendenperle BB Biotech: Quartals- und Portfolio-Update!

Die Aktie von BB Biotech ist unter anderem eine Dividendenperle mit einer interessanten Dividendenpolitik. Schließlich werden in jedem Jahr ca. 5 % Dividendenrendite an die Investoren ausgezahlt, wobei es die diesjährige Ausschüttung bereits gegeben hat.

Die Aktie der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft besitzt allerdings auch noch einen anderen Fokus. Es geht bei BB Biotech schließlich auch um die Gesamtrendite sowie um den Vermögensaufbau im wachsenden Markt der Biotechnologie und Pharmazie. Ein Segment, das für Laien oft sehr schwierig zugänglich ist.

BB Biotech könnte daher in vielerlei Hinsicht ein starker Kompromiss sein. Jetzt hat das Management jedenfalls erneut ein Update zum Quartal sowie zum Portfolio gegeben. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten.

BB Biotech: Portfolio und Quartal im Blick!

Wie BB Biotech jetzt im Rahmen des Updates bekannt gegeben hat, ist das erste Quartal ein vergleichsweise erfolgreicher Zeitraum für die Beteiligungsgesellschaft gewesen. Unterm Strich konnten die Schweizer ein Periodenergebnis in Höhe von fast 221 Mio. Schweizer Franken ausweisen. Ein starker Wert, der in einem Ergebnis je Aktie von 3,99 Schweizer Franken gipfelt.

Natürlich sind solche Überblicke mit einem bisschen Vorsicht zu genießen. Immerhin sind die Wertveränderungen des Portfolios im Ergebnis enthalten, wenn die Volatilität einsetzt, könnte es schnell auch mal zu einem vorübergehenden Verlust kommen. Trotzdem zeigt das, dass das Management von BB Biotech grundsätzlich einen guten Riecher besitzt, was in erfolgreichen Zeiten die Auswahl starker Biotech-Beteiligungen angeht. Das Management habe außerdem die Neubewertung des Sektors für Investitionen genutzt. Damit könnte das zukünftige Potenzial der Beteiligungsgesellschaft definiert sein.

Mit Blick in das Portfolio können wir ein paar wesentliche Veränderungen feststellen. Auch per Ende des ersten Quartals am 31.03. dieses Jahres ist Ionis Pharmaceuticals zwar weiterhin die größte Beteiligung. Der relative Anteil hat sich jedoch von 10,4 % per Ende 2020 auf lediglich noch 8,1 % bedeutend verändert. Dafür ist die Beteiligung von Moderna kräftig ausgebaut worden. Das Aktienpaket kommt inzwischen auf einen relativen Anteil von 7,8 %, zuvor lag dieser bei 6,7 %. Ansonsten hat es in den Top-Beteiligungen eher wenig Bewegung gegeben, erwähnenswert ist vielleicht noch, dass der Anteil an Agios Pharmaceuticals von 4,0 auf 5,1 % gestiegen ist.

Mit Blick auf Neuzugänge sind Essa Pharma und Revolution Medicines mit einem relativen Anteil von 1,2 beziehungsweise 1,0 % ins Portfolio gerutscht. Zwei wirklich kleine Beteiligungen mit einem Anteil von 0,5 % wurden hingegen aufgelöst. Kurz und knapp dürfte das das Wesentliche zum Quartalsupdate von BB Biotech gewesen sein.

Unveränderte Investitionsthese …

Auch nach dem Quartalsupdate bietet BB Biotech damit eigentlich eine unveränderte Investitionsthese. Es geht um einen langfristig orientierten Vermögensaufbau mit den vielen Wachstumsmöglichkeiten aus Biotechnologie und Pharmazie. Die schweizerische Beteiligungsgesellschaft ermöglicht einen diversifizierten Zugang zu einigen Chancen.

Zudem dürfte auch zukünftig eine nette Dividende auf die Investoren warten, wobei der Wert der Ausschüttungssumme auch mal schwanken kann. Wenn es dem Investmentteam jedoch gelingt, über Jahre und Jahrzehnte den Wert je Aktie zu steigern, so dürften wachsende Dividenden bloß eine Frage der Zeit sein.

