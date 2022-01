Dividendenwachstum für Einsteiger: Top-Aktien, die du für 10 Jahre halten kannst

Dividendenwachstum ist selbst für Einsteiger eine gute Möglichkeit, um die Macht des Wachstums und des Zinseszinseffekts zu erleben. Wenn ein Markt beständig ist und ein Unternehmen eine gewisse Qualität besitzt, so führt Wachstum auch bei der Dividende langfristig zu herausragenden Resultaten. Leider ist es nicht einfach, gute Dividendenwachstumsaktien zu identifizieren.

Blicken wir daher heute auf zwei Top-Aktien, die Dividendenwachstum für Einsteiger bieten: nämlich Novo Nordisk und Medical Properties. Bei beiden Aktien und Unternehmen gibt es jedoch einen größeren Kontext, den wir würdigen sollten. Trotzdem glaube ich, dass wir die Kernmessage so stehen lassen können.

Top-Aktie Novo Nordisk: Dividendenwachstum für 10 Jahre …?

Eine erste Top-Aktie mit Dividendenwachstum für Einsteiger ist für mich die von Novo Nordisk. Das dänische Unternehmen besitzt zwar mit Pharmazie einen nicht gerade einfachen Markt. Aber wir können es vergleichsweise einfach halten: Seit über 90 Jahren ist der Name führend in der Versorgung von Diabetes, neue Produkte und Kassenschlager wie Ozempic, Victoza und Rybelsus führen zu stabilen und wachsenden Umsätzen und Gewinnen. Diabetes wiederum ist ein Markt, der von alleine weiteres Wachstum mitbringt.

Novo Nordisk ist trotzdem als Dividendenwachstumsaktie nicht preiswert und das ist an dieser Stelle entscheidend. Selbst nach einer Korrektur von inzwischen rund 15 % liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch immer um ca. 30 und die Dividendenrendite ist mit unter 1,5 % vergleichsweise niedrig. Aber: Wachstum kann über zehn Jahre ein Schlüssel für den Erfolg sein. Zumindest für beginnende Investoren, die das Potenzial des Wachstums erforschen wollen.

Das Management von Novo Nordisk erhöhte zuletzt um 9 % im Jahresvergleich die Dividende. Wobei die Ergebnisse je Aktie teilweise schneller wuchsen, zuletzt sogar um bis zu 14 % im Jahresvergleich. Ein durchaus solides Wachstum in einem qualitativen Markt, das mittel- bis langfristig weitergehen kann. Natürlich gibt es Volatilität, auch aufgrund der hohen Bewertung. Unternehmensorientiert sollte sich der Wachstumskurs jedoch fortsetzen, der mittel- bis langfristig auch die Dividende konsequent erhöht. Dividendenwachstum für Einsteiger ist daher mit einer qualitativen Aktie möglich.

Medical Properties: Günstiger, aber dafür moderater

Eine zweite Top-Aktie, die das Ausprobieren im Bereich des Dividendenwachstums ermöglicht, ist Medical Properties. Wobei die Ausgangslage bedeutend moderater ist. Dafür ist jedoch die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 13,2 preiswerter. Und die initiale Dividendenrendite ist mit einem Wert von 4,8 % auch viel, viel höher.

Das Dividendenwachstum lag zuletzt im Jahresvergleich bei ca. 3,7 %, was als Wert in Ordnung ist. Zumal das Ausschüttungsverhältnis mit ca. 65 % weiterhin eine Menge Potenzial für weitere Erhöhungen beinhaltet. Die Funds from Operations je Aktie wuchsen außerdem überproportional um mindestens 7 % in den vergangenen Quartalen. Häufig hat es sogar einen zweistelligen Zuwachs gegeben, was das künftige Potenzial bei der Dividende noch weiter erhöhen sollte.

Medical Properties bietet daher mindestens zwei wichtige Lektionen: Zum einen, dass eine hohe Dividendenrendite selbst mit einem moderaten Dividendenwachstum signifikant steigen kann. Die hohe Ausgangslage führt dazu, dass der Zinseszinseffekt einen längeren Hebel besitzt. Zum anderen auch, dass das Reinvestieren in zukünftiges Wachstum der Schlüssel ist, um langfristig ein nachhaltiges Dividendenwachstum aufrechtzuerhalten.

Deshalb zähle ich auch Medical Properties zum Kreis der Dividendenwachstumsaktien. Oder zu den Dividendenaktien, in die man als Einsteiger investieren kann, wenn man zumindest ein moderates Ausschüttungswachstum über einen längeren Zeitraum beobachten will.

