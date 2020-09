Dividendenwachstum gesucht? Warum Johnson & Johnson und IIP ideal sein könnten!

Dividendenwachstumsaktien sind für Foolishe Einkommensinvestoren definitiv eine spannende Wahl. Häufig verstecken sich hinter derartigen Aktien schließlich gleichsam wachsende Geschäftsmodelle. Das wiederum führt regelmäßig zu attraktiven Gesamtrenditen.

Weißt du nicht, auf welche Dividendenwachstumsaktie du setzen sollst? Möglicherweise sind die Aktien von Johnson & Johnson und Innovative Industrial Properties eine interessante Wahl. Warum? Genau die richtige Frage, die wir im Folgenden beantworten wollen.

Johnson & Johnson: Nicht nur aristokratisch …

Eine erste regelrecht spannende Dividendenwachstumsaktie ist zunächst die von Johnson & Johnson. Das liegt zum einen an der ziemlich attraktiven Dividendenhistorie. Johnson & Johnson erhöht die eigene Dividende schließlich seit über 58 Jahren in Folge. Das heißt, dass die Dividende dieses US-amerikanischen Ausschütters nicht bloß aristokratisch ist. Nein, sondern königlich. Dividendenwachstumsaktien mit über fünf Jahrzehnten konsequent erhöhten Auszahlungen dürfen sich schließlich als Dividendenkönige bezeichnen.

Wie auch immer, letztlich ist es jedoch nicht bloß die Quantität dieser Historie, die bemerkenswert ist. Nein, sondern auch die Qualität: Johnson & Johnson hat so beispielsweise zuletzt die eigene Quartalsdividende von 0,95 US-Dollar auf das derzeitige Niveau von 1,01 US-Dollar erhöht. Das entspricht einem Wachstum von 6,3 % im Vergleich zum vorherigen Niveau.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 144,44 US-Dollar (23.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) beläuft sich die Dividendenrendite zwar lediglich auf 2,79 %. Trotzdem könnte ein derartiges starkes Wachstum mittel- bis langfristig zu deutlich höheren Dividendenrenditen führen. Zumal die Marke von 3 % beinahe in Griffweite ist.

Innovative Industrial Properties: Jung!

Eine zweite rasante Dividendenwachstumsaktie ist außerdem die von Innovative Industrial Properties. Da der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zwar erst seit ca. drei Jahren börsennotiert ist, können wir hier nicht auf eine starke und bereits zuverlässige Historie an Ausschüttungen blicken. Dafür dürfte Foolishen Dividendenjägern jedoch gefallen, was sie innerhalb dieser kurzen Zeit bestaunen können.

Seit der ersten Dividende von 0,15 US-Dollar im Quartal ist die ausgeschüttete Summe inzwischen bis auf 1,17 US-Dollar gestiegen. Das entspricht einem Dividendenwachstum von insgesamt 680 % innerhalb von bloß drei Jahren. Wobei die initiale Quartalsdividende natürlich auch vergleichsweise gering gewesen ist.

Trotzdem zeigen auch die aktuellen Dividendenerhöhungen noch, dass das Wachstum stimmt: Gerade erst hat Innovative Industrial Properties so beispielsweise die Quartalsdividende von 1,06 US-Dollar auf 1,17 US-Dollar erhöht, was einem Wachstum von 10,3 % entsprochen hat. Im Vorquartal ist die Ausschüttungssumme um 6 % erhöht worden. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 118,13 US-Dollar beläuft sich die aktuelle Dividendenrendite außerdem auf ziemlich attraktive 3,96 %. Mitsamt dem Wachstum eine starke initiale Dividende.

Innovative Industrial Properties besitzt eine spannende operative und vergleichsweise junge Wachstumsgeschichte im Markt des Cannabis. Wobei das Unternehmen als Real Estate Investment Trust trotzdem eine vergleichsweise defensive Klasse zeigt.

Dividendenwachstum? Versuch diese 2 Aktien!

Die Aktien von Johnson & Johnson und von Innovative Industrial Properties könnten daher spannend sein. Vor allem, wenn man als Dividendenjäger auf wachsende Auszahlungen abzielt. Die Aktie des US-amerikanischen Konsumgüterkonzerns ist sogar vergleichsweise defensiv und historisch zuverlässig. Innovative Industrial Properties ist hingegen eher jung, dynamisch und besonders wachstumsstark.

Ob eine Aktie für dich und dein Portfolio interessant ist? Das ist eine Frage, die du besser mit dir selbst ausmachen solltest. Fest steht jedenfalls: Das Dividendenwachstum dieser beiden Ausschütter dürfte über spannende Ansätze verfügen.

The post Dividendenwachstum gesucht? Warum Johnson & Johnson und IIP ideal sein könnten! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfiehlt Johnson & Johnson.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool.